Los sindicatos se concentran en Gallur tras las últimas agresiones a profesionales sanitarios: "Es intolerable trabajar en estas condiciones"

Los sindicatos sanitarios de Aragón (CESM Aragón y Fasamet, de personal médico, y Satse, de enfermería, agrupados como Cemsatse) y CSIF se han concentrado a las puertas del centro de salud de Gallur este jueves para apoyar a los profesionales que sufrieron una grave agresión el pasado fin de semana y demandar al Gobierno de Aragón acciones urgentes para proteger al personal sanitario.

Cemsatse ha subrayado que se llevan reivindicando estas medidas desde el año 2019 "y no se pueden demorar más", ya que los casos de agresiones sanitarias siguen subiendo año tras año en la comunidad. Según han indicado, en 2025 se registraron 887 casos, 2,4 al día.

Desde Cemsatse han denunciado que el pasado sábado un paciente atacó a la médica de Atención Continuada y al enfermero que lo atendían. La víctima ha relatado en redes sociales que temió por sus vidas porque el usuario "estaba enloquecido". También ha compartido que la Guardia Civil habló con él y "lo dejó marchar tranquilamente" a pesar de que los profesionales tienen "lesiones, dolores, moratones…". A ello ha añadido que, pocas horas después, otro usuario insultó y causó daños materiales en el centro de salud de María de Huerva.

Desde CSIF han señalado que estos incidentes son de "extrema gravedad" y "demuestran la indefensión del personal de Primaria y Continuada en el medio rural" ."Es intolerable que nuestros profesionales trabajen en estas condiciones. La administración tiene el deber legal y moral de garantizar un entorno de trabajo seguro. No podemos esperar más. Exigimos medidas urgentes", ha explicado la responsable de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF Aragón, Mar Ramos.

Por eso, desde el centro de salud de Gallur, los sindicatos han reclamado al Gobierno de Aragón medidas de seguridad como instalar videoporteros en todos los centros de salud, dotarlos con un vigilante de seguridad las 24 horas, reforzar las plantillas para que ningún profesional tenga que quedarse solo, "pulsera de geolocalización" para los profesionales fuera del centro y multas de hasta 30.000 euros para los agresores.

Noticias relacionadas

Cemsatse volverá a concentrarse el próximo lunes, 1 de junio, en el centro de salud de María de Huerva a las 8.00 horas.