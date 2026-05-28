Susín descarta una reunión conjunta con la comunidad educativa, en pie de guerra por la concertación del Bachillerato

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, no contempla una reunión común con las federaciones de Enseñanza de los sindicatos y las familias, que este miércoles le solicitaron un encuentro "urgente" para trasladarle los reclamos de una escuela pública que en los últimos meses ha llevado a cabo protestas y huelgas para reivindicar más recursos y rechazar la concertación del Bachillerato. La líder del departamento ha recordado que recibió a las organizaciones sindicales y a Fapar (federación de ampas) y ha asegurado: "Yo no me tengo que reunir de forma conjunta". Las 17 entidades defensoras de la escuela pública anunciaron que se movilizarán de nuevo.

"Yo ya me he visto con los sindicatos. Creo que ese primer encuentro ya ha sido", ha sostenido la consejera, que ha recordado que no hace un mes que está al frente de Educación. Susín ha informado de que ahora se reunirá "con muchos ámbitos" educativos, entre ellos la universidad. "También forman parte de mis competencias y, por lo tanto, les debo ese respeto institucional de encontrarnos", ha afirmado. De igual forma, lo hará con entornos de la ciencia, la innovación y con los directores de los centros educativos, según ha explicado momentos antes de que comenzara el acto del día de la Educación Aragonesa.

Susín ha reafirmado que con las familias y las organizaciones sindicales, tres de las cuales se han concretado este jueves a las puertas del Pignatelli, el primer contacto "ya está hecho". A todos ellos los recibió el lunes 11 de mayo. "Lo primero que he hecho ha sido reunirme con toda la comunidad educativa. Los sindicatos fueron precisamente los primeros con los que quise reunirme, abriendo la puerta y tendiendo la mano, como les dije a ellos siempre que sea en un debate honesto por y para la calidad de la educación aragonesa y la mejora de todo lo que hace referencia al entorno de la comunidad educativa".

Además de solicitarle una nueva reunión a la consejera de Educación, las entidades que han recurrido la concertación del Bachillerato ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y han pedido cautelares para suspender la orden de manera "urgente" anunciaron esta semana que volverían a movilizarse una vez conozcan el fallo del tribunal.

Pero esta protesta no ha ocupado a Susín, que ha indicado: "A mí lo que me sorprende es que en este país hoy no haya convocada una huelga general con la corrupción política y moral que acecha al Gobierno de España, a la familia del presidente y a todo el partido socialista. Esa es la verdadera movilización que tendría que haber hoy en las calles".

La consejera, que ha atendido a los medios cinco minutos antes de que comenzara el acto institucional de un día que, según ha expresado, es "para celebrar la calidad de la educación aragonesa en todos sus ámbitos, la calidad de una educación sin colores y sin apellidos", ha indicado que convocará a los sindicatos aragoneses para que "trasladen sus propuestas respecto a la regulación de las extraescolares", que es otro de los puntos que reivindican.

Regular las extraescolares

Hace casi un mes, las entidades defensoras de la escuela pública solicitaron al departamento que convocara una mesa sectorial para abordar la regulación de las actividades extraescolares y complementarias, ahora en el centro del debate por la imputación de dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel por un presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte de un alumno durante un viaje escolar a Bélgica en 2022. La administración tiene como máximo hasta este viernes para dar una respuesta que, según ha indicado Susín y también los sindicatos, será convocar un encuentro.

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Con todo, CCOO Aragón se encerró este miércoles en el edificio Pignatelli después de que se celebrara una mesa sectorial y la consejera no determinara una fecha para ese primer encuentro. Susín ha afirmado este jueves que "ya se está trabajando en el departamento" sobre esta cuestión y ha afirmado que "se seguirá trabajando en una comisión estrictamente técnica y jurídica, que eso es lo que hay que regular". Si el próximo curso habrá o no una normativa que ampare a los docentes en estas actividades es una incógnita que la titular de Educación no ha aclarado este jueves al dar por finalizado el turno de preguntas tras atender cuatro cuestiones.