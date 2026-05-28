Hasta tres llamadas al orden en el Pleno de las Cortes en un debate sobre Ábalos: "Esto parece un lodazal"

El debate sobre la supuesta orgía del exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el Parador de Teruel, ha obligado a la presidenta del Parlamento, María Navarro, a llamar al orden tres veces a los diputados ante las protestas y murmullos en las intervenciones de varios intervinientes. La temperatura ha subido en el pleno con un asunto que el PP y Vox han tratado de explotar entre críticas de "oportunismo político" de los grupos de la oposición.

La portavoz del PP, Ana Marín, ha vuelto a pedir la dimisión de Pilar Alegría, a quien responsabiliza en parte de los presuntos comportamientos del exministro con una supuesta orgía con prostitutas pagada con dinero público.

"Cuando el cesto está lleno de manzanas podridas, el problema no son las manzanas, son el sistema. Y el sistema se llama sanchismo. Por eso usted debería haber dimitido hace mucho tiempo, porque el sanchismo ha demostrado que puede soportar cualquier cosa menos perder el poder. Aunque para conservarlo tenga que arrastrar el buen nombre de España, de las instituciones y de la democracia por el barro cada día un poco más", ha denunciado Ana Marín, que ha recordado que la supuesta fiesta del exministro se celebró en plena pandemia.

También la diputada de Vox, Ana Isabel Pardo, ha incidido en que "mientras nos prohibían despedirnos de nuestros familiares cuando morían, la cúpula del Ministerio de Transportes despilfarraba dinero organizando orgías en Aragón".

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, esta mañana en el pleno. / Cortes de Aragón

La respuesta de Pilar Alegría no se ha alejado ni un ápice de lo que ha venido trasladando hasta ahora sobre esa supuesta fiesta y su supuesto conocimiento, o no, de los hechos. "En este país el único partido que ha sido condenado hasta el momento por corrupción es el Partido Popular", ha recordado nada más empezar, y antes de denunciar la política de "calumnias e injurias" que practica la formación conservadora.

"Hace mucho tiempo que abandonaron el legítimo debate de las ideas y han decidido jugar a la política basura, a la política chiquitita, que pretenden condenar a esta portavoz, a una mujer, por unos supuestos hechos que si se cometieron, en todo caso, los cometió un hombre. Yo nunca los conocí. Y en todo caso, ustedes señalan a mi persona cuando nada tengo que ver", ha reprochado Alegría, que ha insistido en no tiene "nada que ocultar" y que sus manifestaciones "se ciñen a la verdad".

Sin pretensiones de "blanquear estas conductas ni participar de este circo que están montando", la portavoz de CHA, Maricarmen Bozal, ha expresado que su grupo se quedaría en la abstención. Y denunciaba el "cuajo" del PP: "No vale indignarse solo cuando el escándalo afecta al rival político. Se está juzgando la Púnica y le piden 43 años de cárcel a Granados, a quien también se le acusa de pagar prostitutas con dinero público. ¿Tan corta tienen ustedes la memoria? Pierden toda la credibilidad", ha denunciado.

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Desde IU, Marta Abengochea ha denunciado el "lodazal" en que se había convertido el debate. "Que el patriarcado y la corrupción beben de las mismas fuentes es evidente. Pero que se escandalicen en el PP, que está encantado de humillarse y someterse al antifeminismo de Vox… ¿De qué nos hablan?", les ha espetado. Y tras condenar un caso "absolutamente obsceno", ha pedido "menos aspaviento y más medidas anticorrupción" al PP. Finalmente, Pilar Buj, de Teruel Existe, ha denunciado que se está usando "políticamente" el caso Ábalos y ha pedido "que no se vaya al acoso y derribo personal".