Umec acelera en el coche eléctrico con una manguera inteligente pionera en Europa

La empresa aragonesa Umec quiere dejar definitivamente de ser solo una industria auxiliar para convertirse en un fabricante tecnológico con producto propio. Y el vehículo eléctrico se ha convertido en el gran escaparate de esa transformación. La compañía zaragozana, con sede en el polígono de Malpica, ha puesto en marcha un desarrollo industrial pionero en Europa para fabricar mangueras inteligentes de recarga para automoción eléctrica elaboradas con aluminio 100% reciclado y electrónica integrada, un proyecto que está acelerando su crecimiento y su capacidad productiva.

La iniciativa, impulsada con ayudas de la cuarta edición del Perte VEC (vehículo eléctrico y conectado), ha centrado este miércoles la visita institucional realizada por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, a las instalaciones de esta pyme familiar, que en 2026 celebra además su 35 aniversario en uno de los mejores momentos de su historia.

El proyecto supone la segunda fase de una línea de trabajo iniciada en 2022 junto al centro tecnológico Circe dentro de la primera convocatoria del PERTE del automóvil eléctrico. Aquel prototipo experimental ha evolucionado ahora hasta convertirse en un producto industrial listo para producción, con el que Umec se presenta como el primer fabricante europeo de este tipo de mangueras fabricadas con aluminio reciclado procedente de sus propios residuos de mecanizado.

La nueva solución industrial permite reducir un 30% el peso frente a las mangueras plásticas convencionales, disminuir residuos y mejorar la eficiencia energética. Pero el gran salto está en la incorporación de inteligencia y conectividad al propio componente. El sistema integra sensores de temperatura, analizadores de red, microprocesadores y módulos GSM capaces de monitorizar en tiempo real tensiones, corrientes, potencias o temperaturas durante la carga y enviar los datos a un servidor mediante protocolo MQTT.

La manguera deja así de ser un elemento pasivo para convertirse en un componente conectado y trazable, preparado para las futuras infraestructuras de recarga inteligente. Un desarrollo tecnológico que encaja con la estrategia que la empresa lleva años desplegando desde Zaragoza para diversificar su actividad y elevar el valor añadido de sus productos.

Umec nació en 1991 vinculada a la industria auxiliar de Opel España en Figueruelas, fabricando utillajes y herramientas para automoción. Más de tres décadas después, aquella pequeña firma de mecanizado de precisión se ha transformado en una industria tecnológica especializada en ingeniería avanzada y fabricación de piezas de alta precisión para sectores tan diversos como la automoción, la aeronáutica, la defensa, la energía o incluso el espacial.

La empresa, dirigida actualmente por la segunda generación de la familia Alierta, ha protagonizado en la última década una profunda transformación digital e industrial. En los últimos años ha invertido en maquinaria de última generación, robótica colaborativa, impresión 3D y sistemas avanzados de mecanizado, con el objetivo de evolucionar desde una empresa que utiliza tecnología a una tecnológica que utiliza mecanizado, como suele resumir su director general, Diego Alierta.

Ese proceso de reconversión industrial ya se refleja en las cifras. Umec cerró 2025 superando por primera vez los seis millones de euros de facturación y alcanzando los 40 trabajadores, los mejores resultados de su trayectoria. Las previsiones de crecimiento han llevado además a activar un nuevo plan inversor de 2,5 millones de euros con el que ampliará más de un 50% su capacidad productiva y aspira a duplicar su negocio antes de 2030.

“Aragón se encuentra ante una gran oportunidad industrial con la construcción de baterías y la llegada de nuevos modelos de coche eléctrico”, aseguró Diego Alierta este miércoles durante la visita institucional. “Nosotros queremos estar más preparados que nunca para asumir este reto y contar con mayor capacidad productiva”, añadió.

El directivo defendió además el apoyo público al sector industrial y a la automoción como herramienta para consolidar empleo y tejido productivo en el territorio. “Es muy importante que el sector de la automoción sea apoyado por las administraciones porque es la manera de que nuestra industria se fije en el territorio y cree empleo, bienestar y progreso”, señaló.

Por su parte, Fernando Beltrán destacó el valor de que una pyme aragonesa lidere un desarrollo tecnológico de referencia europea ligado a la movilidad eléctrica y subrayó el papel de los fondos europeos en la modernización industrial. El delegado del Gobierno recordó que Aragón ha recibido ya 415 millones de euros vinculados al PERTE VEC y puso a Umec como ejemplo de proyecto con impacto real en sostenibilidad, digitalización y competitividad.

La compañía mantiene además una intensa implicación en el ecosistema industrial aragonés. Forma parte del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), del Clúster Aeroespacial y de Defensa de Aragón (AERA), de la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ) y de AFMEC, la asociación española del mecanizado y transformación metalmecánica.

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En paralelo a su apuesta por el vehículo eléctrico, Umec ha ido ganando protagonismo en proyectos tecnológicos de alto nivel. Entre ellos figura su participación en el cohete Miura 1 de PLD Space, para el que fabricó piezas metálicas de alta precisión destinadas al motor espacial. Una muestra más del salto que ha dado esta pyme zaragozana que nació ligada al automóvil y que hoy mira también al espacio.