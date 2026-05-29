Los alumnos de los colegios de Aragón volverán a almorzar fruta el próximo curso

Los alumnos aragoneses volverán a almorzar fruta en el colegio repartida por el Gobierno autonómico el próximo mes de septiembre, con el inicio del nuevo curso escolar. Así lo ha confirmado este viernes Arancha Simón, consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la DGA, durante una intervención en las Cortes autonómicos, en la sesión de control al Ejecutivo aragonés. La aclaración de Simón llega unos días después de anunciar que "desistía" el programa que llevaba la fruta a los centros educativos.

Preguntada por la campaña de la fruta que comienza en las próximas semanas en la comunidad autónoma por el PSOE, Simón también ha tenido que responder a su plan para llevar fruta hasta los colegios de la comunidad autónoma. Así, ha insistido en que el prograba "no se cancelaba" y sí "se desistía". Es decir, que no volvía a salir a licitación después de que ninguna empresa se presentase a llevar a cabo esta iniciativa cumpliendo las nuevas condiciones. Unas exigencias que solicitaban que los productos fueran de proximidad y no "naranjas de Egipto o peras de Sudáfrica", según ha dicho Marcel Iglesias (PSOE), recordando a la situación que por la que saltó la polémica hace unos meses.

Simón ha avanzado que "en las próximas semanas" se resolverá la situación y, por tanto, los alumnos volverán a poder comer fruta de manera gratuita en sus centros. La consejera sí ha confirmado que los cursos educativos y explicativos sobre una correcta alimentación se seguirán implentando en los colegios hasta la finalización del presente curso, al que le queda en torno a un mes de duración.

Desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación insisten en las palabras de la consejera en las Cortes y señalan que el programa "no se suspende", sino que "se pospone al inicio del curso escolar en septiembre de 2026". El programa se iniciará, según avanzan desde la consejería, con "fruta de Aragón, de proximidad y calidad".