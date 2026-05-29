Azcón, sobre la situación del Real Zaragoza: “Los responsables son todos los que están al frente, desde jugadores a directivos”

La caída a los infiernos del Real Zaragoza, en uno de sus peores momentos en su casi centenaria historia, ha llegado este viernes a las Cortes de Aragón. Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, ha señalado que “los responsables son todos los que están al frente, desde jugadores a directivos” en una respuesta a Chunta Aragonesista, que ha acusado a la DGA de “robar a Aragón el fútbol profesional” en una triste temporada concluida con los descensos del equipo de la capital y de al SD Huesca.

“Me duele como zaragocista, ni más ni menos que nos duele a los demás”, ha resumido Azcón, que ha criticado a Jorge Pueyo, portavoz de CHA, no preguntar por la SD Huesca, el Tarazona o el BADA Huesca, que también han confirmado sus descensos.

Pueyo ha reclamado al presidente de la DGA que las ayudas a los clubes de élite, anunciadas a comienzo de semana por la vicepresidenta Mar Vaquero, se vinculen al “arraigo” de la propiedad de los clubes con Aragón: “No hay que darle dinero a gente que está en Miami y solo ha pisado esta tierra dos veces para hacerse una foto con Azcón y Chueca”.

El portavoz aragonesista ha pedido saber “quiénes son los culpables” y ha lamentado que “meter dinero en el Zaragoza beneficiará a ciertas personas, pero si no hay compromiso no se garantiza un futuro digno para el deporte aragonés”.

Azcón ha recogido el guante del arraigo y lo ha vinculado a la prioridad nacional que aplicarán PP y Vox en sus ayudas. “Vamos por el buen camino, el arraigo debe ser criterio para las ayudas”, ha afirmado Azcón, que ha aseverado que “los responsables son todos los que están al frente del club, desde jugadores a directivos” y ha pedido no mezclar política y deporte. “Los Gobiernos no podemos decir a los clubes qué tienen que hacer, eso era en la época de Agapito”, ha recordado Azcón, que ha señalado que entonces “CHA se sentaba en el Consejo de Administración”.

Más infraestructuras deportivas

La situación complicada del deporte de élite en la comunidad también ha salpicado a la provincia de Teruel. El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha afeado a Azcón que el pasado fin de semana “se le olvidó mencionar al Teruel porque no lo tiene en la cabeza”.

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Una crítica que no ha calado en el presidente aragonés, que ha recordado que “nadie ha tenido que decir a este Gobierno que había que hacer el Pinilla nuevo”, por la inversión en el campo de fútbol del Teruel. Azcón ha insistido en que su Ejecutivo “apuesta por las infraestructuras deportivas de toda la comunidad”.