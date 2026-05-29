Buscan en Zaragoza a un menor de 15 años desaparecido desde el 27 de mayo

Las autoridades han activado una alerta para localizar a Hugo Z. O., un menor de 15 años desaparecido en Zaragoza. Según la información difundida por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), el joven fue visto por última vez el pasado 27 de mayo de 2026 en la capital aragonesa.

El menor mide aproximadamente 1,85 metros, tiene constitución delgada, ojos marrones y cabello castaño y rizado.

Desde Policía Nacional y el CNDES se solicita la colaboración ciudadana para ayudar en su localización. Cualquier persona que pueda aportar información o crea haber visto al menor puede contactar inmediatamente con el teléfono 091 de la Policía Nacional o con el servicio 116000 de la Fundación ANAR, especializado en casos de menores desaparecidos.

También se ha habilitado un canal oficial para aportar pistas de forma directa:

https://cndes-web.ses.mir.es/publico/Desaparecidos/Informar?desaparecido=8E1817660393565DA2E27A47B44DF3CD

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Las autoridades recuerdan la importancia de compartir únicamente información verificada y evitar rumores que puedan dificultar la investigación. La difusión ciudadana y la colaboración pública pueden resultar clave para localizar al menor cuanto antes.