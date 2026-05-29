Calor extremo en Aragón: dos municipios turolenses llegan a la barrera de los 38 grados pese a estar a finales de mayo

La línea que separa la primavera del verano es cada vez más difusa. Las olas de calor, las noches tropicales y los termómetros al rojo vivo se anticipan más cada año, y este tramo final del mes de mayo está siendo uno de los mejores ejemplos en Aragón. Una jornada en la que se han batido varios récords, con dos municipios turolenses alcanzando la barrera de los 38 grados. Según los datos de la Aemet, Alcañiz lo ha hecho a las 17.00 horas, pero ha sido en Híjar, una hora antes, el que ha marcado un tope que hasta hace no mucho parecía imposible: 38,4 grados.

Han sido, sin duda, las dos localidades más calurosas, aunque la canícula anticipada que se está viviendo en estos días ha dejado varias marcas a considerar. Por ejemplo, en Zaragoza, que ha estado a punto de superar un récord que dejó sellado hace un año, el 30 de mayo de 2025, cuando alcanzó los 37,5 grados. Esta vez, se ha quedado en 36,9 en la estación del aeropuerto y en 36,8 en Valdespartera.

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A pocos kilómetros, Quinto de Ebro sí que ha superado los 37 grados en algún punto de la tarde, mientras que La Almunia de Doña Godina ha igualado los 36,9 de máxima de Zaragoza capital. Huesca ha llegado a los 35,5 grados y Teruel a los 34,7, mientras que Caspe, muy cercano a Híjar y Alcañiz, también ha rozado sus 38 grados (37,8º). El refugio, como siempre, ha estado en los Pirineos, con Formigal, Astún y Cerler por debajo de los 20 grados en todo momento.