Educación cita a los sindicatos el 4 de junio para abordar las salidas extraescolares en Aragón

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha convocado mesa sectorial el próximo jueves 4 de junio para abordar el asunto de las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos de la comunidad. La citación llega a raíz de que lo solicitaran los sindicatos hace un mes. La consejería tenía de plazo máximo hasta este viernes, 29 de mayo, para dar una respuesta. La consejera del ramo, Carmen Susín, aseguró este jueves que la cuestión se abordaría "en una comisión estrictamente técnica y jurídica".

La solicitud de los sindicatos de convocar una mesa sectorial para tratar la regulación de las salidas extraescolares llega por la imputación de dos docentes del IES Ítaca de Santa Isabel por un presunto delito de homicidio imprudente tras la muerte de un estudiante en un viaje escolar a Bélgica en 2022. Las organizaciones reclamaban a Educación que abordara la cuestión para establecer un marco jurídico que les ampare en estas situaciones. A su llegada al departamento a comienzo de mayo, Susín aseguró que abordaría la cuestión pero no concretó fechas. En su primera comparecencia en la comisión de Educación de las Cortes detalló que tratarían el asunto "con calma, ni presionados ni con prisas, ni haciendo a los alumnos y a las familias rehenes".

Este miércoles se celebró una mesa sectorial de Educación para tratar cuestiones relacionadas al Campus Digital. Los sindicatos preguntaron por otras cuestiones, entre ellas la regulación de las salidas extraescolares, y CCOO reclamó a la consejera que fijara una fecha para empezar a abordar su regulación. Educación trasladó a las cinco organizaciones sindicales (CSIF, CGT, CCOO, UGT y STEA) que este viernes enviaría la citación. Desde Comisiones Obreras criticaron que no fechara el encuentro en ese momento y se encerraron de forma simbólica en la sede de la DGA, el edificio Pignatelli, para denunciar la situación. Agentes de Policía de paisano los desalojaron horas después sin incidentes.

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El encuentro de la próxima semana será en la sala Bayeu del Pignatelli, la misma en la que se encerró CCOO, a las 9.30 horas. Cerca de 100 centros, según los datos de CCOO, han cancelado sus salidas extraescolares en este final de curso para exigir una regulación. Retomarlas el próximo curso escolar dependerá, según comparten centros y sindicatos, en si se cuenta con una norma jurídica o no.