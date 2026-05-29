Una empresa de automoción de Tarazona busca 50 trabajadores: estas son las condiciones de la oferta de trabajo

Una empresa de automoción de Tarazona busca trabajadores. Adecco, la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y talento, ha abierto un proceso de selección de 50 personas para una empresa de este sector instalada en esta localidad, en la provincia de Zaragoza.

"El sector de la automoción en Aragón es uno de los principales motores económicos de la comunidad, aportando cerca del 6% del PIB regional y generando más de 34.000 empleos directos, lo que supone el 27% del empleo industrial total en la región", detalla Adecco. "Además, es el sector con mayor peso en las ventas al exterior de la autonomía, aglutinando en torno al 35% de las exportaciones regionales. Con estas cifras es normal que sea una industria que demanda continuamente mano de obra", añaden.

Los seleccionados/as realizarán las funciones de manejo de maquinaria industrial para la fabricación de componentes del sector automotriz; control de calidad de las piezas producidas, asegurando que cumplan con los estándares establecidos o abastecimiento de materiales en las líneas de producción.

También tendrán que hacer ajustes básicos en la maquinaria para garantizar su correcto funcionamiento y mantenimiento del orden y limpieza en el área de trabajo, siguiendo las normativas de seguridad e higiene, tal y como se describe en la oferta de empleo.

Residir en Tarazona o localidades cercanas

La oferta contempla un salario de 13,06 euros por hora y la posibilidad de crecimiento profesional dentro de una empresa reconocida en el sector de la automoción.

Entre los requisitos de los candidatos, es imprescindible tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos; habilidad para trabajar en equipo y adaptarse a un entorno dinámico; capacidad para seguir instrucciones y atención a los detalles; comprometerse a cumplir las normativas de seguridad y calidad; y residir en Tarazona o localidades cercanas. En caso de que no sea así, se pide disponibilidad para desplazarse al lugar de trabajo.

Noticias relacionadas

La empresa en cuestión también valorará experiencia previa en un puesto similar o en entornos industriales.