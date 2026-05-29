La Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (Fadema) conmemorará este viernes el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con una jornada de puertas abiertas en Zaragoza en la que reivindica un abordaje integral, coordinado y temprano en el diagnóstico de esta enfermedad neurológica. La entidad aprovecha además la cita para celebrar sus 25 años de trayectoria dedicados al acompañamiento, atención y defensa de las personas afectadas.

La programación se ha desarrollado en la sede de Fadema, ubicada en la calle Pablo Ruiz Picasso de Zaragoza, donde la entidad ha abierto al público las instalaciones y servicios de su Centro de Neurorehabilitación, Residencia y Centro de Día. La jornada ha comenzado a las 10.30 horas con una atención a medios y un flashmob reivindicativo con el lema Ahora... ¡Al abordaje!, impulsado este año por Esclerosis Múltiple España (EME).

Con esta campaña, Fadema quiere poner el foco en la necesidad de mejorar la experiencia de diagnóstico de las personas con esclerosis múltiple mediante una atención más rápida, integral y coordinada entre los distintos servicios sanitarios y sociales.

Fadema reclama un diagnóstico integral y precoz de la esclerosis múltiple en el Día Mundial de la enfermedad / Fadema

Un diagnóstico precoz para mejorar el pronóstico

La fundación aragonesa se suma así a las reivindicaciones promovidas tanto por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple como por Esclerosis Múltiple España, insistiendo en la importancia de reducir los tiempos de detección de la enfermedad para iniciar cuanto antes los tratamientos y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Desde Fadema han recordado que un diagnóstico temprano resulta fundamental porque permite actuar antes sobre la progresión de la enfermedad, facilita el acceso a terapias adecuadas y favorece procesos de rehabilitación y adaptación personal.

Además, las asociaciones alertan de que muchas enfermedades pueden confundirse con la esclerosis múltiple, por lo que consideran esencial avanzar hacia diagnósticos más precisos y certeros.

La entidad ha subrayado la necesidad de derribar barreras relacionadas con el desconocimiento social y sanitario sobre los síntomas de la enfermedad, una de las principales dificultades que todavía existen para detectar los casos de forma temprana.

Una jornada abierta al público

La programación ha contado con la charla divulgativa Intervención desde terapia ocupacional, centrada en las herramientas y estrategias que ayudan a mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple.

Posteriormente, la entidad ha celebrado un vermú conmemorativo por sus 25 años de actividad, un cuarto de siglo en el que Fadema se ha consolidado como una de las principales entidades de apoyo a pacientes y familias en Aragón.

La jornada se completará por la tarde, a las 18.00 horas, con la representación teatral Vengo por el anuncio, a cargo del grupo La Amuez, en el Centro Cívico Río Ebro.

Más de 58.000 personas afectadas en España

Las cifras reflejan el impacto creciente de esta enfermedad en España. Actualmente, se estima que 58.510 personas conviven con esclerosis múltiple en el país, con una prevalencia media de 123 casos por cada 100.000 habitantes.

Cada año se diagnostican alrededor de 1.900 nuevos casos, lo que equivale a unas 158 personas al mes. Además, el 68 % de las personas diagnosticadas son mujeres y la edad media de aparición de la enfermedad se sitúa en torno a los 32 años.

Fadema cuenta actualmente con más de 450 socios y una plantilla formada por 40 profesionales. Su centro asistencial ofrece atención especializada a personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas mediante servicios de rehabilitación, centro de día y residencia.