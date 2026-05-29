Las familias del colegio Pedro J. Rubio de Huesca recurren al Justicia ante las altas temperaturas en las aulas: "Les están diciendo que lleven ventiladores pequeños y que se remojen"

Las familias del colegio Pedro J. Rubio de Huesca se han dirigido al Justicia de Aragón para que Educación adopte las medidas necesarias y urgentes ante las elevadas temperaturas que registran las aulas durante los meses de calor.

Entre las principales demandas figura la evaluación de las condiciones térmicas del centro, la instalación de sistemas de climatización adecuados y la adaptación de los colegios al incremento de las temperaturas. Un padre de 3 alumnos de este centro, y en nombre de las familias del centro, ha apuntado que no se trata de un problema puntual sino de una situación que se repite todos los años con mayor intensidad.

"Hemos puesto el tema en manos del Justicia de Aragón, para que pida responsabilidades o soluciones o se pondrá en contacto con la consejería de Educación para que trate este tema que tanto afecta a los niños y a las familias de los niños", ha dicho.

Estas familias denuncian que la falta de sistemas adecuados de climatización provoca que el alumnado permanezca durante horas en espacios con temperaturas muy elevadas y esto afecta a la concentración, al aprendizaje y al bienestar general durante la jornada escolar. Tanto es así que aseguran que en este punto, les importa más que los niños estén bien y su salud que aprendan.

"Se reclama una solución urgente, porque ya no hablamos de que los niños aprendan ni de que se desarrollen, sino que estamos hablando de salud y la verdad es que estas tres semanas que quedan de colegio, ya no me preocupa que mi hijo aprenda lo que me preocupa es que a mi hijo no le pase nada". Los niños "han llevado agua con hielo y les están diciendo que lleven ventiladores pequeños y que se remojen".

Las familias que están estudiando medidas que serán trasladadas al AMPA del colegio, para intentar acabar con este problema que también afecta al profesorado y al resto de personal del centro. La preocupación va en aumento por el riesgo de golpes de calor y advierten de que si no se actúa podría producirse problemas de salud en alumnos y en los trabajadores.

Tal es la preocupación que hay quien está dispuesto hasta a realizar una aportación económica. "Habrá que hacer un sondeo para ver si se está por la labor de que por un importe económico pequeño los niños puedan disponer de climatización durante su paso por la etapa escolar".