La huelga de las trabajadoras de la limpieza corta el acceso a La Aljafería
Las trabajadoras han estado acompañadas hasta instantes antes del inicio del pleno autonómico por algunos diputados
Decenas de mujeres del sector de la limpieza han cortado este viernes, día de pleno en las Cortes de Aragón, la calle de los Diputados, principal vía de acceso a La Aljafería.
Lo que iba a a ser una concentración pequeña, con el objeto de informar y explicar ante los medios de comunicación de las principales reivindicaciones del sector, se ha convertido en una actuación mayor minutos antes de la primera sesión de control al Gobierno de Jorge Azcón.
Las trabajadoras han estado acompañadas hasta instantes antes del inicio del pleno autonómico por diputados de fuerzas progresistas, como la líder de IU, Marta Abengochea, o varios diputados de CHA, encabezados por su portavoz y presidente, Jorge Pueyo.
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