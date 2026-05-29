Un incendio en Huesca obliga a cortar la N-230 a la altura de Arén

Primer incendio de la temporada en Aragón. El operativo INFOAR está trabajando en un incendio detectado en Arén, en la provincia de Huesca, en torno a las 13:30 horas, y que ha obligado o cortar la carretera N-230 a la altura de este mismo municipio.

Según informan desde el Gobierno de Aragón, hasta la zona se han desplazado tres autobombas, cinco brigadas terrestres, dos helicópteros con sus respectivas brigadas helitransportadas y nueve Agentes de Protección de la Naturaleza. Además, están trabajando en las labores de extinción los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, dos medios aéreos del MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y los Bomberos de la Diputación Provincial Huesca.

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Dispositivo de verano

El próximo 12 de junio está previsto que se active la fase de máxima activación de medios del Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales (INFOAR), que se prolongará hasta el 13 de septiembre. Supone un despliegue diario de 627 profesionales, una cifra ampliable según el riesgo y las emergencias, con los días del 10 al 12 de agosto marcados en rojo en el calendario por el eclipse y el desafío que supondrá para la movilidad y la gestión de cualquier incidencia en la comunidad. La financiación del dispositivo INFOAR este año supera los 54,8 millones de euros.