Isaac Claver aspira a liderar el PP de Huesca

El alcalde de Monzón y presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver se postula para presidir el PP en el Alto Aragón en el congreso que celebrará la formación conservadora el próximo 28 de junio, en el marco de la renovación interna que tenía pendiente el partido que dirige Jorge Azcón desde hace unos meses.

Claver confirma con este paso adelante su trayectoria ascendente en el partido, donde empezó a despuntar cuando se presentó a la alcaldía de Monzón en 2019, cargo que reeditó en 2023 ampliando su mayoría. Es uno de los valores jóvenes al alza en un partido que ahora cambiará de caras visibles en dos de sus tres federaciones provinciales, con Emma Buj en Teruel, que tomará el testigo de Joaquín Juste, y Ramón Celma, que es el único de los candidatos que repite en este proceso orgánico, para seguir presidiendo el PP de Zaragoza.

Isaac Claver, en una imagen de archivo. / PP Alto Aragón

La federación del Alto Aragón da de tiempo hasta el próximo 8 de junio para registrar candidaturas y avales para abrir un nuevo periodo de liderazgo, tras la renuncia de Oliván, en una provincia en la que los populares llevan dos ciclos electorales sacando buenos resultados. Otros militantes pueden registrar su candidatura hasta la semana que viene, pero Claver es una de las personas en el partido con mayor proyección y apoyo a nivel autonómico y con mayor poder institucional actualmente en la provincia.

En 2019 y, especialmente en 2023, el PP le dio la vuelta a una provincia que había sido tradicionalmente un feudo socialista. Desde entonces, ostentan las principales alcaldías, como Huesca, Barbastro, Monzón o Jaca, además de la presidencia de la institución provincial, en manos del propio Claver.

"Ilusión, responsabilidad y gratitud"

Según ha trasladado el partido a través de un comunicado, Claver da este paso con "ilusión, responsabilidad y gratitud”, convencido de que el PP debe seguir siendo "un proyecto común y compartido para todos los que creemos en nuestra tierra y queremos trabajar cada día para mejorarla".

El candidato ha querido comenzar con un agradecimiento especial a Gerardo Oliván, presidente provincial durante los últimos cinco años y medio. “Quiero reconocer su trabajo, su entrega y su generosidad. Han sido años de compromiso, de presencia en el territorio y de defensa de nuestros principios. Su labor y sus resultados dejan un partido más fuerte, más unido y preparado para seguir creciendo”, ha señalado.

La candidatura de Isaac Claver nace con una idea clara: "construir un Partido Popular de Huesca más fuerte, más cercano y más presente en cada rincón de la provincia". "Me presento para sumar, para escuchar, para ayudar… y, sobre todo, para trabajar día a día. Creo profundamente en esta provincia y en el papel del Partido Popular para darle voz, esperanza y futuro", ha afirmado.

Claver ha subrayado que sus tres años de trabajo en la Diputación de Huesca le han permitido recorrer y conocer mejor la provincia, sus necesidades, sus potencialidades y las oportunidades de cada comarca. "Cuando hablamos de Huesca no hablamos de un mapa. Hablamos de personas, de pueblos, de jóvenes que quieren quedarse, de mayores que merecen servicios, de familias que necesitan vivienda y de alcaldes y concejales que nunca se rinden”, ha destacado.

Su proyecto se resume en tres compromisos: "más territorio, más partido y más futuro". “El orgullo rural no es un mero eslogan. Es una manera de vivir, de trabajar y de entender la política. Es defender que nacer en un pueblo no puede significar tener menos oportunidades”, ha expresado Claver.

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El candidato, que ha comenzado ya a recoger avales, ha trasladado también un mensaje de unidad a afiliados, cargos públicos y simpatizantes. "Este proyecto no va de una persona. Va de todos. De equipo. Aquí nadie sobra y todos somos necesarios", ha remarcado. "Tenemos una tierra extraordinaria, con gente muy trabajadora y un partido con principios y valores. Ahora toca levantar la mirada, unir fuerzas y salir a ganarse el futuro de Huesca con humildad, ilusión y mucho trabajo", ha concluido.