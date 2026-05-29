Una madre recoge a su hija de un colegio de Zaragoza por las altas temperaturas en el aula: "Casi pierde el conocimiento"

Más denuncias por el calor en las aulas de Aragón. Las altas temperaturas registradas esta semana, y en especial este viernes en el que hay previstas máximas de 39 grados, se han vuelto a dejar notar en las clases de los colegios e institutos públicos. En centros como el Jerónimo Blancas y Tomás de Zaragoza, este viernes se han alcanzado hasta los 34 grados, según los termómetros que han utilizado familias. "Me han llamado para ir a recoger a mi hija porque se ha puesto mala por el calor", asegura Ruth Gil, madre del centro. Por su parte, CGT ha vuelto a denunciar al Gobierno aragonés por este motivo ante Inspección de Trabajo, y sopesan interponer un recurso ante la Justicia. También lo hizo el año pasado junto a otras organizaciones sindicales.

Ruth muestra el justificante que refleja que ha ido a recoger a su hija por "golpe de calor, temperatura de 34º en clase". También otra madre del Jerónimo Blancas y Tomás firma que ha ido a buscar a una alumna por "temperatura alta en el aula con riesgo de golpe de calor". Ambas han acudido sobre las 12.20 y 12.40 horas, según los documentos que registran la retirada de las alumnas del colegio. Ruth aclara que estudian en la misma clase.

Ya esta mañana, Ruth denunciaba que a las 9.00 horas se rozaban los 30 grados en algún aula del Jerónimo Blancas. "El otro día llegaron a los 34º", exponía a primera hora del día. "Los padres están comprando ventiladores, pero no sabemos si van a aguantar la potencia", indicaba. A las 10.00 horas tildaba la situación de "inaguantable". Sobre las 13.00 horas ha acudido al centro de salud con la menor porque tenía "dolor de cabeza, mareos y malestar". El parte del Salud informa de que la menor ha trasladado que tenía mucho calor en el colegio y "casi pierde el conocimiento". Pasados 15 minutos en el ambulatorio "la auscultación es normal y la niña se encuentra mejor y se envía a su domicilio".

Informe del Salud sobre el estado de la menor con riesgo de golpe de calor. / Servicio Especial

Denuncias ante Inspección de Trabajo

Explica que varias familias del centro han enviado quejas sobre las altas temperaturas a la consejería de Educación. La AMPA Rubén Darío del CEIP Hispanidad de Zaragoza también ha denunciado al departamento ante Inspección de Trabajo por el calor que sufren las monitoras del comedor escolar.

Por su parte, el sindicato CGT Aragón ha denunciado a Educación por "vulneración de la normativa de prevención de riesgos laborales en los centros educativos públicos aragoneses". Varias organizaciones sindicales llevaron a cabo medidas legales el curso pasado por esta razón e Inspección de Trabajo emitió un requerimiento formal con el que obligaba al Gobierno de Aragón a instalar equipos de climatización antes del 31 de diciembre en salas de profesores, despachos, conserjerías y zonas de personal de administración.

"La consejería de Educación no ha tomado medidas reales y eficaces para dar solución a esta problemática", asegura José Luis Ruiz, portavoz de CGT Aragón. En esta afirmación coinciden sindicatos como CCOO o STEA, entre otros. El Ejecutivo envió a comienzos de esta semana una consulta a colegios públicos de Infantil y Primaria (incluidos los públicos integrados), institutos de ESO y centros de Educación Especial con el objetivo de "avanzar en el desarrollo de plan de mejora climática Aulas que respiran".

Esta medida es la respuesta a la petición de Inspección de Trabajo, según informaron desde Educación. Se trata de una fase inicial para luego realizar una "priorización objetiva de las futuras actuaciones atendiendo a la diversidad climática, constructiva y de uso de edificios escolares en Aragón". Los sindicatos critican que "los cuestionarios no bajan las temperaturas de las aulas".

Ruiz recuerda que en junio de 2025 la DGA ya envió a los equipos directivos "un manual de información en prevención de riesgos laborales" en el que se solicitaba a los centros, entre otras cuestiones, que "identificaran los problemas más urgentes a resolver en cuanto a la acumulación de calor". "Es exactamente lo mismo que ahora", critica el portavoz de CGT Aragón. Desde Educación detallaron que lo remitido hace un curso eran "recomendaciones".

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CGT denuncia que el Gobierno de Aragón apueste por la concertación del Bachillerato mientras se da esta situación en los centros y asegura que con los 20 millones de euros que prevén destinar a esta medida en total "se pueden instalar tres ventiladores por aula, lamas en todas las ventanas para la sombra y ventilar las cubiertas".