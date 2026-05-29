Pilar Alegría insiste en "la privatización" de los servicios públicos mientras Jorge Azcón señala "la semana horribilis de la corrupción del PSOE"

Primer choque en el Parlamento autonómico, en sesiones de control, entre el Gobierno de Jorge Azcón y el PSOE de Pilar Alegría. Los socialistas han acusado al Ejecutivo aragonés de “privatizar” los servicios públicos y han recibido como respuesta del jefe de la DGA ha señalado “la semana horribilis de la corrupción del PSOE”, con varios procesos judiciales abiertos y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno.

La portavoz socialista, Pilar Alegría, ha asegurado que Azcón está “despistado, con tres años y tres gobiernos” y ha utilizado una carta publicada en el diario El País por un ciudadano aragonés para señalar los retrasos en la sanidad aragonesa, “que tienen que esperar semanas para ser atendidos en su médico de atención primaria y meses y años en el caso de un especialista”. “Hoy la lista de espera tiene 750 personas más”, ha aseverado Alegría, que ha criticado “la privatización del Bachillerato, la educación infantil o formación profesional” y ha afeado al PP y a Vox que “solo ven negocio en los servicios públicos”.

La portavoz del PSOE en las Cortes, Pilar Alegría, este viernes en el Parlamento autonómico. / Laura Trives

Azcón también ve “desorientada” a Alegría y le ha espetado la complicada situación política y judicial que vive el PSOE en la actualidad. “Cuatro elecciones y cuatro derrotas clamorosas”, ha resumido el presidente del PP, que ha acusado al Gobierno central, liderado por los socialistas, de ser el responsable de aumentar las listas de espera en todas las comunidades autónomas: “La huelga de los sanitarios es frente al Gobierno de España, que no se sienta hablar con ellos, y todo eso lo sufren los aragoneses”.

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Para el líder del PP en la comunidad, la semana que ahora se cierra ha sido “la semana horribilis de la corrupción del PSOE” con la imputación de Zapatero, sobre el que ha ironizado por las fotografías de su caja fuerte: “Antes la gente iba a Londres a ver las joyas de la corona británica, hoy los turistas irán a Ferraz a ver las joyas de Zapatero”. Azcón ha acusado al PSOE de llevar a cabo “una guerra sucia” contra autoridades judiciales y policiales y ha criticado que “los cinco días de reflexión eran para esa guerra sucia”.