El proceso de escolarización en Aragón finaliza con casi el 98% de los alumnos en el centro elegido como primera opción: las claves del "éxito", según Educación

Aragón da por cerrado el proceso de escolarización para el próximo curso 2026-2027 con un resultado de "éxito" según el Departamento de Educación, que en pleno escenario de tensión y crisis con la escuela pública, ha podido salir a defender que este año el 97,46% del alumnado que entrará en primero de Infantil lo hará en el centro escogido como primera opción. Un "altísimo grado de satisfacción entre las familias", aseguran desde la DGA, por un porcentaje que "se eleva por encima del 99% si se tiene en cuenta la primera alternativa seleccionada".

Y es que se trata del mejor registro de los últimos años, supera la de procesos anteriores, que ya marcaron hitos importantes en la adjudicación de plazas en los colegios elegidos como primera opción y que, en su opinión, "reflejan un año más la buena planificación efectuada por el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades y el equilibrio entre la oferta educativa y la demanda de las familias".

Son resultado además, según ha destacado el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, del acierto en los cambios introducidos en el procedimiento por el Ejecutivo autonómico, que para el curso 2024-2025 introdujo el espacio único de escolarización, eliminando las antiguas zonas que tantas distorsiones provocaban, y que para el 2025-2026 equiparó el domicilio laboral con el familiar a la hora de evaluar la proximidad.

Pero a nadie se le escapa el momento actual de tensiones con el profesorado y las familias por el impulso que se le quiere dar el próximo curso a la concertación en el Bachillerato, así como la precarización y la falta de refuerzo que, según critican, la DGA está dando a la escuela pública. Por eso echan mano de argumentario para defender que también en el proceso de escolarización los centros públicos tienen el respaldo de la Administración. Así, explican que este nuevo modelo, con criterios que favorecen la libertad de elección, se acompaña con el aumento de aulas para reducir los centros que se ven obligados a acudir al sorteo, pese al descenso general del alumnado, con 316 alumnos menos que en el curso anterior.

"Pese a aumentar la capacidad de elección de las familias, hasta por diez en muchos casos gracias al nuevo sistema, también ha vuelto a reducirse el número de centros en los que ha sido necesario recurrir al sorteo para adjudicar plazas. Han sido 23 colegios, frente a los 25 del curso anterior, cuando esta cifra cayó ya a mínimos históricos. De ellos, 14 corresponden a la red concertada y 9 a la pública", ha defendido Educación este viernes, que ha recordado que este proceso "salió con una amplia oferta de grupos, 8 más en primero de Infantil, pese a la caída prevista de alumnado".

Así, esos ocho grupos más aumentaron a 5 más, "atendiendo a las necesidades detectadas y para facilitar la escolarización en proximidad", todas ellas en centros públicos. Concretamente se abrieron en el CEIP Augusta Bílbilis (Calatayud), CEIP Rector Mamés Esperabés (Ejea de los Caballeros), CEIP Hermanos Argensola (Montañana, Zaragoza), CEIP Marie Curie (Zaragoza) y CEIP Odón de Buen (Zuera).

"Asimismo, hay que recordar además que Educación ha continuado incrementando la oferta educativa de cara al próximo curso con 16 nuevas aulas TEA, 12 de Educación Especial y 4 de escolarización anticipada, en la línea de años anteriores", ha añadido el director general de Planificación, Centros y FP.

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Mallada también ha subrayado que estos “excelentes resultados son fruto de la planificación anticipada, el análisis de la evolución demográfica y la coordinación con los centros educativos, con el objetivo de garantizar un proceso transparente, equitativo y satisfactorio para las familias”.