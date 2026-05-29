El sector de la ortopedia refuerza la colaboración multidisciplinar en una jornada avanzada sobre soluciones protésicas en Zaragoza

El Hotel Vincci Zentro de Zaragoza acoge los días 28 y 29 de mayo la Formación avanzada en soluciones protésicas de miembro inferior y superior, una cita organizada por el Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón (CORTOPAR) junto a la Sociedad Aragonesa de Medicina Física y Rehabilitación (SMAR), que reunirá durante dos jornadas a más de un centenar de profesionales del ámbito sanitario.

La jornada aborda, durante dos días, las últimas novedades en protetización de miembro inferior y superior, desde encajes, sistemas de suspensión y componentes mecánicos hasta soluciones biónicas y mioeléctricas, con la participación de empresas especializadas y expertos de referencia en el sector.

El encuentro pone el foco en la importancia del trabajo conjunto entre los distintos perfiles profesionales implicados en el proceso de protetización del paciente, desde el médico rehabilitador hasta el técnico ortoprotésico, pasando por fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales.

En este sentido, la integrante del comité organizador del Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón, Nerea Álvarez, ha subrayado la importancia de crear espacios de colaboración entre disciplinas. “Lo que diferencia esta cita es que une al sector de la ortopedia con médicos, terapeutas y fisioterapeutas para compartir conocimiento y mejorar la atención al paciente de manera holística”, ha señalado.

Álvarez ha explicado que el objetivo es que todos los profesionales implicados en la protetización puedan trabajar de forma coordinada. “Muchas veces no hay contacto directo entre especialidades y es fundamental para que la prótesis funcione correctamente y el paciente pueda integrarla como un miembro más en su vida diaria”, ha apuntado.

Por su parte, el decano del Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón, Jesús Ibor, ha destacado el valor de este encuentro como espacio de actualización y reconocimiento del trabajo del sector. “Es una oportunidad para conocer el trabajo de otros compañeros y ponernos al día en los últimos avances tecnológicos”, ha señalado.

Ibor ha subrayado además la importancia de dar visibilidad al trabajo de los técnicos ortoprotésicos, un colectivo que, según ha indicado, en muchas ocasiones recibe al paciente cuando el proceso ya está avanzado, pese a intervenir en todas las fases de diseño, fabricación y adaptación de la prótesis.

A lo largo de las dos jornadas se analizarán, entre otros contenidos, las amputaciones transtibiales y transfemorales, los distintos tipos de encajes y liners, los sistemas de suspensión, las prótesis cosméticas y parciales, así como las últimas innovaciones en prótesis mioeléctricas y componentes de alta tecnología.

El programa incluye también talleres prácticos de demostración de componentes protésicos y sesiones centradas en el abordaje multidisciplinar del paciente amputado, con especial atención a la rehabilitación y la integración funcional.

Noticias relacionadas

Durante la sesión inaugural, la organización ha destacado el alto nivel de participación y la elevada demanda registrada, que ha llevado a completar el aforo previsto, en una edición que supone un impulso a la formación especializada en un ámbito en constante evolución tecnológica y asistencial.