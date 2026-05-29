Un siglo de macarrones para todo el mundo desde Daroca: la historia y evolución de Pastas Romero

Un siglo de producción es un siglo de trabajo, de territorio, de mantenimiento y de crecimiento. Pastas Romero se hace centenaria en Daroca, donde nació, con ganas de crecer, pero no de moverse de la localidad que le hace de base, y con la tecnología, la innovación y “la reinversión”, sin pérdida de valores, como sustento vital.

Este jueves celebraron un acto con trabajadores, socios e instituciones y su presidente, Francisco Romero, desgranó una compañía que es un sentimiento: “Familia y empresa se mezclaban en nuestra infancia de forma natural, con vivencias y enredos entre las dos”. Juegos entre sacos de harina y trigo, verbenas de Navidad celebradas en la fábrica original o reparto de regalos entre los primos en los pasillos por los que iban y venían operarios. “Entre nuestra gente hay padres e hijos trabajando juntos y trabajadores que han sido parte de Pastas Romero, con sentimiento de apego”, resumía el presidente ejecutivo de la firma, deseoso de que “la permanencia” que hoy se pierde no desaparezca.

Si en 1926 un pequeño taller de Daroca ponía en marcha una primera máquina para hacer fideos de sopa, en 1936 peleaba por mantenerse en plena Guerra Civil. “Al principio solo vendíamos a gente del pueblo y de la comarca”, resume Francisco, quien hoy dirige una compañía que factura millones, produce 400.000 kilos de pasta al día y envía, con su marca y a través de terceros, paquetes de todo tipo de macarrón a todo el mundo. “La guerra civil fue un momento clave por las dificultades para conseguir harina y trabajar”, reflexionó en un discurso con peticiones para las autoridades actuales: “También había problemas con el suministro eléctrico, aunque esto último no ha mejorado mucho…”.

Pablo Ibáñez

Dice Romero que la empresa siguió su camino. Y pone como siguiente fecha para cambiar su historia en 1970, a finales de la dictadura. Entonces, un viaje a Italia transformó el futuro que ya hoy es presente. “Nuestros predecesores se dieron cuenta de que la tecnología cambiaba”, reflexiona, antes de contar lo que hoy parece un imposible: “Pensaron en hacer una planta en Zaragoza”. El fundador, Manuel Romero, abuelo de Francisco, descartó esa opción en segundos: “El compromiso era con Daroca y con los trabajadores”. Y ahí sigue.

En los 90, “la exportación y la demanda de las marcas de distribución” cambiaron un ecosistema en el que nunca abandonaron la marca propia, “la seña de la identidad”. Y en 2016, Romero 1 “no daba para más”, por lo que pensaron en esa Romero 2 que hoy es motivo de orgullo en la familia, la nueva planta “para no estancarse”. La pandemia, como para todo hijo de vecino, fue “incertidumbre”, pero en todos los eslabones de la cadena, recuerda Francisco, “se trabajó con valentía para seguir adelante”.

No hay seguros, o no los desvela, para mantenerse como una referencia agroalimentaria en todo el país. “Mi abuelo hacía pasta, mi padre hacía pasta y nosotros” -ahora viene la ironía- “cumplimos protocologos, la ley de igualdad, la de residuos, el respeto al medio ambiente, las inspecciones, vigilamos el canal de denuncias, cumplimos con el INE y la Agencia Tributaria y cuando tenemos tiempo, hacemos pasta”. La burocracia cansaba hace un siglo y lo hace también ahora.

Un cierre mirando al mañana: “Miramos al futuro con responsabilidad e ilusión y hemos llegado hasta aquí por las personas”. El secreto de los 100 años de Pastas Romero.