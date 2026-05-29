Dos sindicatos plantean llevar a la Justicia el calor en las aulas y otro colegio ya ha recurrido al Justicia de Aragón

Un nuevo "basta ya". El sindicato CGT ha vuelto a denunciar al Gobierno de Aragón ante Inspección de Trabajo por las altas temperaturas que se han registrado en las aulas públicas de la comunidad esta semana y estudian cómo "obligar" desde la vía jurídica al Ejecutivo autonómico a cumplir con la normativa y "proteger" al personal de los centros y a los alumnos. También CCOO Enseñanza ha anunciado que "prepara la vía judicial" ante esta situación, que califica de "insostenible". Por otro lado, las familias del colegio Pedro J. Rubio de Huesca se han dirigido al Justicia de Aragón para que Educación adopte las medidas necesarias y urgentes ante las elevadas temperaturas que registran las aulas durante los meses de calor. Los niños "han llevado agua con hielo y les están diciendo que lleven ventiladores pequeños y que se remojen", aseguran los padres.

La decisión de ambas organizaciones llega motivada por la que consideran una "vulneración" de la normativa por parte de la DGA después de que sindicatos como CGT, CCOO o UGT denunciaran esta situación el curso pasado ante Inspección de Trabajo y este organismo emitiera un requerimiento formal, que aseguran que no se ha cumplido, con el que obligaba al Ejecutivo autonómico a instalar equipos de climatización antes del 31 de diciembre de 2025 en salas de profesores, despachos, conserjerías y zonas de personal de administración.

"La consejería de Educación no ha tomado medidas reales y eficaces para dar solución a esta problemática", asegura José Luis Ruiz, portavoz de CGT Aragón. En la afirmación coinciden desde otros sindicatos como CCOO, STEA o UGT. "La administración sigue cruzada de brazos, sin ofrecer ni una solución estructural para atajar las altas temperaturas en los centros", critican desde la Federación de Enseñanza de CCOO. "La realidad es que alumnado y trabajadores continúan soportando temperaturas insoportables en numerosos colegios e institutos", señala UGT.

Educación envió esta semana una consulta a colegios públicos de Infantil y Primaria (incluidos los públicos integrados), institutos de ESO y centros de Educación Especial con el objetivo de "avanzar en el desarrollo de plan de mejora climática Aulas que respiran". Esta medida es la respuesta a la petición de Inspección de Trabajo, según informaron desde la consejería. Se trata de una fase inicial para poder después llevar a cabo una "priorización objetiva de las futuras actuaciones atendiendo a la diversidad climática, constructiva y de uso de edificios escolares en Aragón".

Pero los sindicatos critican que "los cuestionarios no bajan las temperaturas de las aulas". "Estas medidas, al darse en un medio-largo plazo, no garantizan el confort climático en los centros y no dan soluciones urgentes", critican desde UGT Enseñanza Aragón.

"Los cuestionarios no bajan las temperaturas de las aulas" CCOO Aragón

Ruiz recuerda que en junio de 2025 la DGA ya envió a los equipos directivos "un manual de información en prevención de riesgos laborales" con el que se solicitaba a los centros que, entre otras cuestiones, "identificaran los problemas más urgentes a resolver en cuanto a la acumulación de calor". "Es exactamente lo mismo que ahora", critica el portavoz de CGT Aragón. Desde Educación detallaron que lo remitido hace un curso eran "recomendaciones".

La federación de Enseñanza de CCOO añade que esta problemática se arrastra desde hace tiempo. Fechan el comienzo de sus denuncias en la primavera del año pasado (2025) y recuerdan que las medidas de presión sindical llevaron a que, en septiembre del mismo año, Inspección de Trabajo enviara el citado requerimiento. Aunque fue un primer paso, el sindicato consideró que era "inadmisible" que la orden excluyera la climatización en las aulas, talleres, gimnasios, laboratorios y comedores, que son los espacios en los que "alumnado y profesorado pasan la mayor parte de la jornada".

CCOO Aragón asegura haber continuado con las medidas de presión durante el presente año, ya con el plazo para que Educación climatizara espacios de los centros educativos "expirado". Tanto desde CGT como desde CCOO aseguran que el pasado abril (2026), Inspección volvió a remitir un nuevo requerimiento, este definitivo. Desde el departamento indicaron que la nueva consulta lanzada a los centros era la respuesta. Los sindicatos lo critican y Comisiones Obreras indica que ahora Inspección ha llevado el requerimiento al Consejo de Gobierno de Aragón.

Desde CGT critican que, mientras se da esta situación, el Gobierno de Aragón apuesta por la concertación del Bachillerato, y aseguran que con los 20 millones que prevén destinar a esta medida en total "se pueden instalar tres ventiladores por aula, lamas en todas las ventanas para la sombra y ventilar las cubiertas".

En Huesca

Por otro lado, las familias denuncian que la falta de sistemas adecuados de climatización provoca que el alumnado permanezca durante horas en espacios con temperaturas muy elevadas y esto afecta a la concentración, al aprendizaje y al bienestar general durante la jornada escolar. Tanto es así que aseguran que en este punto, les importa más que los niños estén bien y su salud que aprendan.

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"Se reclama una solución urgente, porque ya no hablamos de que los niños aprendan ni de que se desarrollen, sino que estamos hablando de salud y la verdad es que estas tres semanas que quedan de colegio, ya no me preocupa que mi hijo aprenda lo que me preocupa es que a mi hijo no le pase nada". Los niños "han llevado agua con hielo y les están diciendo que lleven ventiladores pequeños y que se remojen".