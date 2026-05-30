Cómo afrontará la Universidad de Zaragoza el calor en la PAU 2026: aire acondicionado en algunas aulas, ventilación y espacios amplios

Recta final. Más de 7.000 estudiantes de Aragón tienen el foco puesto en el martes de la semana que viene, cuando tendrán que enfrentarse a los primeros exámenes de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad, antes EVAU o Selectividad). El campus público aragonés ha organizado un "gran despliegue" (tribunales, correctores, vigilantes, etc.) y en su planificación también ha tenido en cuenta las altas temperaturas. "Se han escogido las aulas que tengan algún sistema de aire acondicionado y, en las que no lo hay, porque no está instalado en todas las clases, se ha optado por espacios que sean muy amplios", informa Miguel Ángel Barberán, vicerrector de Estudiantes y Empleo y presidente de la comisión organizadora de la prueba.

Barberán explica que no en todas las sedes, subsedes y ubicaciones en las que se desarrollará la PAU hay instalación de aire acondicionado. Por eso, se ha optado por espacios en los que haya separación. Además, se han establecido unas directrices de ventilación por las mañanas para intentar adaptar las aulas lo máximo posible. "Con las circunstancias que tenemos, intentaremos que los espacios estén aclimatados. Si se pudiera hacer en otro momento del año... pero la PAU es cuando es", comparte Barberán, que afirma: "Estaremos especialmente vigilantes a que las condiciones ambientales sean adecuadas".

En la PAU de Aragón está permitido llevar una botella de agua, aunque debe ir sin tapón. Los abanicos y/o ventiladores están prohibidos. Las previsiones climáticas para el martes, miércoles y jueves, días en los que se desarrollará la prueba, apuntan a máximas de entre 29º y 33º en Zaragoza, de 29º en Huesca y de entre 30º y 32º en Teruel, según la Aemet. Serán, por tanto, ligeramente inferiores a las de esta semana en la que se han alcanzado hasta los 35 grados.

La semana que viene se examinarán de la PAU en Aragón en torno a 7.100 estudiantes, que son en torno a 400 más que el curso anterior. De estos, 5.500 lo harán en Zaragoza, 1.100 en Huesca y 500 en Teruel. Hay 12 tribunales repartidos entre las tres provincias y dentro de ellos se cuenta con subsedes (Jaca, Alcañiz y Calatayud) y ubicaciones (Monzón, Fraga, La Almunia, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Calamocha). El vicerrector de Estudiantes explica que se trata de un criterio organizativo para "acercar" la prueba a las poblaciones en las que "hay un número considerable de estudiantes".

Además, 180 vigilantes apoyarán a los tribunales a la hora de supervisar el desarrollo de los exámenes. Las pruebas serán evaluadas por casi 600 correctores. También hay más de 300 colaboradores de centros educativos que acompañarán al alumnado a la PAU. El vicerrectorado de Estudiantes también estará "desplegado", así como otros servicios de la universidad. Barberán estima que, a lo largo del año, han participado en torno a 1.000 personas en el desarrollo de la prueba.

Novedades

La PAU Aragón 2026 llega con dos novedades principales en su desarrollo. El primero, que la Universidad de Zaragoza instalará detectores de frecuencia que permitirán identificar si en una zona se está emitiendo una señal mediante una emisora o un pinganillo para detectar posibles usos de la Inteligencia Artificial (IA) para plagios o fraudes. Barberán asegura que estos dispositivos van a estar en las tres provincias y en los 12 tribunales. No especifica cuántos habrá, pero informa de que personal formado en esta tecnología estará revisando las pruebas. El campus ya ha realizado pruebas piloto para su uso.

Además, el profesorado puede revisar, con respeto y sin contacto físico con el alumnado, orejas, bolígrafos, gafas y cualquier otro material. El vicerrector indica que no hay un protocolo exhaustivo, pero sí se puede solicitar al alumnado que se retire el pelo u otros requerimientos.

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La otra novedad es que, por primera vez, los alumnos podrán acceder a la PAU Aragón con el DNI electrónico. Barberán explica que, con el fin de garantizar que el móvil o tablet solo se utiliza para identificarse, los estudiantes deberán presentarlo en la puerta y, luego, dejarlo en mesa del profesorado. "En ningún caso lo van a tener cerca de ellos. Si durante la prueba se tienen que identificar, indicarán donde está y se irá con ellos. Esto no va a ser una ventaja comparativa con los demás", asegura Barberán.