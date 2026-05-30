Alegría (PSOE) critica a Azcón por la interrupción del reparto de fruta en las escuelas de Aragón

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha defendido este sábado en Ricla el papel de Aragón como principal productor de cereza de España y ha reclamado al Gobierno autonómico que garantice la distribución de fruta en los centros educativos durante las últimas semanas del curso. Alegría ha realizado estas declaraciones durante su visita a la novena edición de la Feria de la Cereza y el Ajo Tierno de Ricla, donde ha trasladado el apoyo de su partido al sector frutícola aragonés y, en particular, al de la cereza.

La dirigente socialista ha criticado la gestión del Ejecutivo de Jorge Azcón por la interrupción del reparto de fruta en las escuelas y ha pedido que los escolares sigan disponiendo de este producto mientras continúe la campaña. Asimismo, ha confiado en que el próximo curso el problema quede resuelto para que los alumnos puedan consumir “fruta de proximidad” aragonesa.

Alegría ha destacado el peso de Aragón en la producción nacional de cereza, al señalar que más del 40 % de la producción española procede de la comunidad. También ha recordado la presencia de este cultivo en zonas como la Val de Jalón, Caspe y varias comarcas de la provincia de Huesca.

Además, ha puesto en valor la apertura del mercado chino a la cereza española, una medida impulsada por el Gobierno central que, según ha explicado, está teniendo efectos positivos para el sector. Como ejemplo, ha indicado que dos empresas de Ricla ya exportan sus cerezas a China.

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Por su parte, el alcalde de Ricla, Ignacio Gutiérrez, ha destacado que la feria constituye “un magnífico escaparate” para promocionar productos como la cereza y el ajo tierno y para mostrar el potencial del medio rural. Gutiérrez también ha resaltado el trabajo de los agricultores y las inversiones que realizan en sus explotaciones, que permiten obtener un producto de gran calidad y con presencia en mercados internacionales.