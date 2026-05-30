Un año sin cumplir la sentencia del Supremo para el retorno de las pinturas de Sijena: Aragón se opone al último recurso del MNAC para cumplir el auto

El pasado 27 de mayo de 2025, el Tribunal Supremo dictó sentencia y ordenó, definitivamente, el regreso de las pinturas murales y profanas expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) al cenobio monegrino. El Alto Tribunal desestimó entonces los recursos de la Generalitat y del museo y ordenó la devolución de estos bienes, pero un año después no han salido de allí. El conflicto judicial, que siempre fue también político, sigue enredado entre nuevos recursos y nuevas estrategias de dilación, mientras el cronograma propuesto por el Gobierno de Aragón a la jueza para el retorno de los bienes, estimado en siete meses, está más que superado.

Esta última semana se ha producido la última novedad en el caso: el Ejecutivo aragonés que dirige Jorge Azcón ha impugnado el último recurso del MNAC a la providencia de la magistrada del mes de abril que establecía un plazo de 56 semanas para el retorno de las pinturas murales. Ese tiempo vence a mediados de mayo de 2027, cuando se cumplirán prácticamente dos años de la sentencia del Tribunal Supremo.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, coincidieron en la presentación del Bicentenario de la muerte de Goya, esta semana. / JOSEMA MOLINA

El camino para llegar hasta aquí no ha sido una línea recta. Ha habido, de nuevo, cruces de reproches y maniobras dilatorias entre representantes del MNAC, exconsejeros de Cultura de la Generalitat e incluso con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha llegado a apoyar tanto al MNAC como a los técnicos de conservación catalanes, en lugar de mantener una posición neutral o mostrar su apoyo a la parte aragonesa, a la que la Justicia ha dado la razón.

Pero ha habido avances en este último año. El MNAC otorgó el pasado día 5 de mayo el contrato para la devolución de las pinturas profanas, que incluye la desinstalación, el embalaje y el transporte de las mismas hasta las puertas del Monasterio de Sijena. El contrato fue adjudicado a la empresa de Coslada SIT Proyectos, Diseño y Conservación, la única que se presentó al concurso, por 62.500 euros. Este retorno deberá ejecutarse antes del 30 de noviembre, por lo que antes de finales de este 2027 volverán a Aragón las primeras pinturas de Sijena.

Otro avance lo marcó la propia jueza al fijar, en su providencia del pasado 10 de abril, un plazo de 56 semanas para que el MNAC devuelva las pinturas murales. Ese es el plazo que acaba a mediados de mayo de 2027, cuando se cumplirán dos años de la sentencia del Supremo, y que también recurrió el MNAC hace unas semanas. Ahora es el Gobierno de Aragón el que ha impugnado el escrito del museo presentando varias alegaciones.

En su impugnación, el Ejecutivo aragonés recalca que el plazo de 56 semanas planteado por la jueza "es totalmente conforme con lo ya manifestado en esta pieza de ejecución definitiva" y que "lo único que procede ya es cumplir en plazo con la devolución de las pinturas murales". Así, consideran que la propuesta del MNAC de poner en marcha una "comisión de peritos" solo busca "retrasar indefinidamente la ejecución" y consideran que "nunca habría un trabajo efectivo de esa comisión, pues no quieren cumplir la sentencia ya que precisamente hoy (por el día 27 de mayo) se cumple un año desde que se dictó la sentencia del Tribunal Supremo y sigue sin ejecutarse". "Es así de simple, triste y sencillo", reza el escrito de la dirección de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón al que ha tenido acceso este diario.

Por otro lado, respecto a la seguridad del traslado de las pinturas, el Gobierno de Aragón insiste en que ya han presentado los informes correspondientes de los técnicos liderados por Natalia Martínez de Pisón, en el que se propone «la separación del conjunto pictórico en los 72 fragmentos que lo componen, por considerar ésta la opción más adecuada, que minimiza los riesgos y ofrece mayores garantías de seguridad para su correcto desmontaje, embalaje y traslado».

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Fuentes de la consejería de Presidencia, Justicia y Cultura inciden en que en el Monasterio de Sijena «está todo preparado» para la llegada de las pinturas. Cuando se complete el traslado de las profanas, será previsiblemente el equipo de Martínez de Pisón quien se encargue de analizarlas en el área de reserva del mismo monasterio y se estudiará si necesitan un tratamiento específico de conservación. Si se cumplen los plazos, las primeras llegarán antes de noviembre, y las murales, para mediados de mayo de 2027. Y si dos años después de la sentencia del Supremo las pinturas no vuelven por voluntad del MNAC, desde la DGA recuerdan que el incumplimiento del calendario «aun parcial y referido a cualquiera de sus fases», les habilitará para instar y llevar a cabo la ejecución, a costa de la parte ejecutada –el MNAC–, con la reclamación de los gastos que se deriven de ello «amén de las evidentes responsabilidades penales del MNAC».