Las carreras que piden menos nota en la Universidad de Zaragoza: tasa de empleo del 90% y sueldos de hasta 45.000 euros

El momento se acerca para miles de estudiantes de toda España. Llega el calor, llega junio y eso significa que uno de los exámenes más importantes de sus vidas, para algunos el que más, está al caer. Meses de superación y esfuerzo, de tardes interminables frente al escritorio, todo ello dará sus frutos con la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) los próximos días 2, 3, y 4 de junio en la convocatoria ordinaria y 30 de junio y 1 y 2 de julio en la extraordinaria. En Aragón, hace ya semanas que se saben las notas de corte que tendrán que alcanzar los alumnos para poder cursar sus carreras en la Universidad de Zaragoza, y estas son las más bajas y asequibles.

Unizar tiene facultades de todas las modalidades repartidas a lo largo de las tres provincias, principalmente en sus capitales. En Zaragoza, donde más cantidad de aspirantes se van a presentar, lógicamente por su población, también es donde va a abundar la variedad en sus grados.

De los más llamativos, tanto por su nota de corte como por posibles salarios en sus profesiones, destacan dos ingenierías: la Eléctrica y la Electrónica y Automática, que respectivamente tiene unas calificaciones mínimas de admisión de 7,130 y 7,4 sobre 14, además de que quienes ejercen estos estudios pueden encontrar trabajos en los que cobren de media unos 35.000 euros brutos al año.

El edificio Torres Quevedo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza. / El Periódico de Aragón

Todavía dentro del apartado de los números, Finanzas y Contabilidad (conocida entre los estudiantes como FICO) se postula como otra muy buena opción con un 6,407 de nota exigida para entrar en lista, con sueldos que rondan los 25.000 y los 30.000 euros. Todas ellas rondan un 90% en el índice de inserción laboral, lo que puede ser un motivante para estos adolescentes.

En un territorio más humanitario, incluso de letras, hay carreras como Relaciones Laborales y Recursos Humanos que 'solamente' piden un 6,62 de media entre Bachillerato y la prueba en sí misma. Siendo, por ejemplo, un puesto medio de RRHH de cualquier empresa en España dotado con sueldos de mínimo 25.000 euros y máximo 45.000. Por último, de las más bajas de Zaragoza está Filología Hispánica, que con salidas sobre todo en el ámbito educativo, como profesor de lengua, tiene una nota de corte de 7,108. La empleabilidad es algo más reducida, pero con un plaza fija se puede llegar a cobrar hasta 33.000 euros.

Huesca y Teruel, otra opción viable

Mirando más allá de la capital de la comunidad, también hay opciones de grados universitarios si no se llega a la nota en cualquier otra ciudad. En Huesca, la carrera de Gestión y Administración Pública apenas tiene un 6,1 de calificación para entrar, aunque de todas las carreras mencionadas y con notas tan bajas es la que menos tasas de empleabilidad percibe, con algo más de un 60%.

Por otra parte, en uno de los sectores más importantes de Aragón, también hay unos estudios muy asumibles para aquellos alumnos que les interese y quieran entrar. Se trata de la Ingeniería Agroalimentaria, directamente relacionada con el campo y los cultivos aragoneses, con una calificación mínima de 6,947 sobre 14 y con un sueldo que fluctúa entre los 32.000 y 40.000 euros anuales para los ingenieros senior.

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