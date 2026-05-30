Confirmado por la Aemet: Aragón bate su récord de temperatura en mayo con 39,4 grados en un pueblo de Zaragoza
Se ha superado el registro de 38,7 grados que hizo en La Almunia de Doña Godina en el 2015
El episodio de calor que está viviendo todo Aragón durante la última semana con los termómetros disparados por encima de los 30 grados durante varios días consecutivos ya es historia. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes 29 de mayo se batió el récord de calor en toda la comunidad en un mes de mayo con los 39,4 grados que se registraron a media tarde en un conocido pueblo de Zaragoza.
Caspe fue el pueblo que pasará a la historia como el más caluroso de Aragón en mayo. Los caspolinos, como casi todo el Bajo Aragón, están viviendo un episodio de calor en la primavera de 2026 digno de los peores días de todo el verano. El termómetro se paró en la estación meteorológica de Caspe-El Pilón en los 39,4 grados de temperatura a las 17.50 horas superando el registro vigente hasta el día de ayer de 38,7 grados del 13 de mayo de 2015 en La Almunia de Doña Godina. El municipio zaragozano fue el más caluroso no solo de Aragón, sino también de toda España.
Cabe recordar que el Bajo Aragón es una de las zonas de Aragón más sensibles a los episodios de calor, superando incluso al valle del Ebro, por encontrarse a una altitud superior. Por ejemplo, la segunda temperatura más alta de Aragón este viernes se registró en Alcañiz con 38,5 grados, otra localidad cercana donde los veranos son cada vez más duros. El bronce del calor fue para Tamarite de la Litera con 37,9 grados compartido con Fraga donde hizo el mismo calor.
Zaragoza se queda cerca
Por otro lado, Zaragoza estuvo muy cerca de batir su récord de temperatura en mayo, pero le faltó muy poco. La predicción de la Aemet indicaba que los mercurios podrían alcanzar los 39 grados de temperatura, pero finalmente el termómetro de la estación meteorológica del Aeropuerto se quedó en los 37,4 grados, una décima menos que el récord de 37,5 batido el 31 de mayo del año pasado. La capital aragonesa sí que ha vivido la primera noche tropical del 2026 ya que la madrugada del jueves al viernes se registró una mínima de 20,1 grados.
Arcadio Blasco, delegado de la Aemet en Aragón, recordó a este diario este mismo viernes que los episodios de calor en mayo son cada vez más frecuentes en toda España. "El calentamiento global favorece fenómenos extremos y hace que sean más intensos y repetidos. Estamos comprobando que se dan episodios que antes no. Esto incluye días de calor anormalmente elevado y fenómenos meteorológicos cada vez más adverso".
Vuelve el tiempo más agradable
La predicción de la Aemet indica que las temperaturas se suavizarán en las próximas horas y se acercarán a valores más habituales para principios de junio. El Valle del Ebro, donde todavía se mantiene activa este sábado la alerta amarilla por altas temperaturas que van a alcanzar los 36 grados, se beneficiará de la entrada de una racha de viento del noroeste que bajará los mercurios progresivamente.
Este domingo, las máximas en Zaragoza no pasarán de los 34 grados mientras que el día más fresco de la próxima semana será el martes con 28 grados de máxima. El calor podría volver de cara al próximo fin de semana con la entrada de viento del sur, pero la predicción todavía es incierta y solo se sabrá con más seguridad cuando falten aproximadamente 72 horas.
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