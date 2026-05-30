Una experta en nutrición infantil, sobre la suspensión del programa de fruta en Aragón: "Es una oportunidad para niños que no tienen acceso en casa"

Después del anuncio sorpresa de la consejera de Agricultura del Gobierno de Aragón, Arancha Simón (Vox), sobre la suspensión del programa de reparto de frutas en los centros escolares para evitar que se repartan frutas de origen extranjero a los estudiantes, las críticas llegaron no solo de la comunidad educativa y de los sindicatos agrarios, que no comparten la medida, sino también desde el ámbito más profesional, desde donde destacan la importancia del consumo de fruta en edades tempranas y también su exposición de forma "repetida" para crear "hábitos saludables" que se mantengan en la vida adulta.

Cinco días después del sorpresivo anuncio de la consejera, Simón ha confirmado que el programa se retomará el próximo mes de septiembre, dejando a los alumnos ya para lo que resta de curso sin este almuerzo basado en frutas.

La dietista-nutricionista zaragozana Mapi Herrero, experta en crecimiento y desarrollo infantil, cree que era una medida "difícil de justificar". "Sabemos que la exposición repetida y temprana a frutas y verduras aumenta su aceptación y favorece patrones dietéticos más saludables en etapas posteriores. Esto es especialmente importante porque las preferencias alimentarias adquiridas en la infancia tienden a mantenerse en la adolescencia y la edad adulta", explica.

Sobre la suspensión del programa, considera que "puede parecer que no tiene importancia finalizarlo un poco antes de lo previsto, y a nivel nutricional, puede que sea cierto". Sin embargo, destaca que "desde el punto de vista de la salud pública y de la educación nutricional, es una decisión difícil de justificar".

Imagen de archivo de un comedor escolar en un centro de Zaragoza. / Ángel de Castro

Según detalla, estos programas no tienen un valor "únicamente nutricional, sino también educativo y social; ya que la escuela es uno de los entornos más importantes para adquirir hábitos, y es una oportunidad de acercar la fruta a niños que quizá no tienen acceso frecuente en casa".

Y recuerda que el propio programa escolar de frutas y hortalizas del Gobierno de Aragón señala como objetivo "fomentar hábitos saludables y priorizar el consumo de productos frescos entre la población escolar". "Interrumpirlo puede transmitir el mensaje que de estas iniciativas son secundarias o 'prescindibles', cuando deberían consolidarse y ampliarse", defiende.

Herrero considera que "sigue habiendo un consumo insuficiente de frutas y verduras, sobre todo en población infantil y adolescente, mientras aumenta la presencia de productos ultra procesados en la dieta habitual". Por eso, insiste, la educación nutricional y las políticas públicas "siguen siendo imprescindibles".

Además, señala que la suspensión del programa en lo que queda de curso afecta más a los niños que crecen en "contextos vulnerables", donde esa pieza de fruta "puede ser una parte importante de su consumo diario de alimentos frescos". Y recuerda que "la escuela es un espacio con gran capacidad de impacto en salud pública porque llegamos a toda la población infantil, independientemente de su contexto socioeconómico. Por eso, estas iniciativas deberían ser estrategias estructurales de prevención".

Por último, anima a incorporar a futuro a este programa productos locales y de temporada, porque ello "también tiene un valor educativo, conectando la alimentación escolar con el entorno agrícola cercano, el origen de los alimentos, la temporalidad y los sistemas alimentarios sostenibles", además de apoyar al productor local.