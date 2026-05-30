El municipio de Zaragoza que registró la temperatura más alta de España este viernes
En la provincia de Huesca, destacan Tamarite de Litera y Fraga, con 37,9ºC
El calor se hace notar cada día más en Aragón, donde las temperaturas llevan varios días muy por encima --hasta 10 grados-- de lo habitual para esta época del año, hasta el punto de que el municipio zaragozano de Caspe ha marcado este viernes, 29 de mayo, la máxima a nivel nacional, con 38,8ºC a las 19.30 horas.
El Bajo Aragón turolense tampoco se ha librado de las altas temperaturas, ya que Alcañiz ha registrado 38,5ºC a las 19.30 horas, colocándose como el tercer registro más caluroso del país, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.
En la provincia de Huesca, destacan Tamarite de Litera y Fraga, con 37,9ºC, también entre los diez registros más altos a nivel nacional. Les sigue Quinto (Zaragoza), con 37,4ºC, los mismos que la propia ciudad de Zaragoza. También han alcanzado los 37ºC de máxima La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) y Sariñena (Huesca).
Por otro lado, en una jornada de cielos predominantemente despejados, en la que apenas se han producido precipitaciones en toda España, destaca la localidad altoaragonesa de Sabiñánigo, donde han caído 8,2 litros este viernes.
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