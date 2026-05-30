El pueblo de Aragón que esconde unas pozas de agua cristalina bajo un puente renacentista

Con las subidas de las temperaturas y los termómetros ya ardiendo, se da prácticamente por iniciado el verano en Aragón. Hasta los 39ºC se llegará en la comunidad esta misma semana. Sus ciudadanos ya empiezan a buscar piscinas, heladerías o planes refrescantes para afrontar esta época tan atosigante. Entre otras ideas, la más frecuente es ir de excursión a pozas u puntos escondidos de la comunidad en los que poder darte un buen baño, y más allá de las más populares, en Teruel está una de ellas.

Y su nombre no puede ser más indicado, ya que Aguaviva dispone de una de las pozas más tranquilas en las que mitigar las olas de calor veraniegas. A casi dos horas de Zaragoza y a otra hora y 45 minutos de la capital de su provincia, las aguas de esta provincia tienen un atractivo especial respecto al resto. Además, se trata de un enclave muy atractivo para pasar el día, ya que esta misma zona de baño están debajo de una de las estructuras más simbólicas: el puente renacentista de Cananillas.

Vista de las pozas de Aguaviva (Teruel) bajo el puente renacentista de Cananillas / Ayuntamiento de Aguaviva

Este pequeño escondite destaca lo que más en la comarca del Bajo Aragón, sin embargo, el paisaje fluvial y el relieve variado que tiene este municipio hace que el paso del río Bergantes le llene de zonas de baño, la mayoría aprovechables por su población, más en esta época del año.

Las pozas de Aguaviva se encuentran a cuatro kilómetros del núcleo urbano del pueblo, por lo que el precio a pagar para poder disfrutar de este bonito paisaje es simple: andar un poco. Algo que precisamente tiene el municipio son rutas de senderismo en sus alrededores, ya que está ubicado a los pies de la sierra del Maestrazgo, para realizar tanto a pie como en bicicleta.

Según reseñas de muchos aficionados a este deporte o de visitantes que han aprovechado su viaje para hacer algo de ejercicio, hay varios trayectos que elegir, a la vez que vas visitando otros de los monumentos que hay en el territorio: la ermita de Santa Bárbara, el Cerro de las Calderas, el barranco y la umbría del Monegrell o el entorno del río Bergantes.

Un patrimonio entre historia y paisaje

Además de sus rutas senderistas, Aguaviva conserva un interesante patrimonio arquitectónico y religioso. En la parte más alta del municipio se alza la Iglesia parroquial de San Lorenzo, construida en el siglo XVII y reconocible por su torre campanario y por la capilla del Misterio, coronada por una gran cúpula. Muy cerca también se encuentra la mencionada Ermita de Santa Bárbara, una sencilla construcción barroca que hoy es de propiedad privada, así como la Ermita de San Gregorio, de planta hexagonal y singular cubierta piramidal.

Iglesia de San Lorenzo de Aguaviva / Wikipedia

El municipio también ha llamado la atención fuera de Aragón por su historia reciente ligada a la lucha contra la despoblación. Esa experiencia inspiró varios documentales nacionales e internacionales, entre ellos Aguaviva, proyectado en el Festival Internacional de Cine de Shanghái, o Aguaviva: la vida en tres maletas, centrado en la llegada de familias inmigrantes al pueblo.

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Sus paisajes naturales también han servido como escenario cinematográfico. En 2019, el cortometraje Enanos fue rodado íntegramente en los alrededores del pueblo y contó con la participación del actor Emilio Gavira.