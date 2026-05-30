El Ministerio de Transportes impulsa un proyecto que afectará a la circulación en la autopista AP-68

La autopista AP-68, la conexión entre Aragón y el País Vasco, es uno de los ejes principales en la conexión entre la comunidad autónoma y el norte de España. El Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Carreteras, ha sacado a licitación un proyecto de algo más de medio millón de euros que pretende "mejorar la conectividad en La Rioja Baja" con "un nuevo enlace" en la localidad de Aldeanueva de Ebro. Este es el primer paso, el de preparación de la iniciativa, para unas obras que no comenzarán hasta mediados de 2029.

El proyecto, que ha salido esta semana a licitación, contempla una intervención en el término municipal de Aldeanueva de Ebro y pide a las empresas interesadas en participar en el concurso que entreguen documentos como planos, memoria justificativa, presupuesto de las futuras obras o análisis de impacto ambiental o del riesgo de la actuación. "Todos ellos necesarios para definir las obras que han de efectuarse, los procedimientos constructivos para realizarlas, así como las especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir los resultados perseguidos por la Administración, conjugando los criterios técnicos y económicos, tanto en la fase de construcción de las obras, como en la posterior fase de explotación", resume Transportes en la licitación.

El coste de la redacción de los proyectos de trazado y construcción de la mejora de ese tramo de la AP-68 es de 594.139,21 euros. Escala hasta los 718.908,44 euros si se incluye el IVA.

La iniciativa contempla en el anexo del proyecto las primeras estimaciones de lo que será la obra en Aldeanueva de Ebro. Tendrá una sola calzada y deberá adaptarse a "un relieve ondulado", en lo que será un tramo interurbano y que servirá como "enlace entre la AP-68 y la N-232". No precisa la longitud de los carriles que se construirán, ya que depende de "la localización del enlace". Sobre la intensidad del tráfico, Transportes estima que la media en la AP-68 en ese entorno es de entre 20.249 y 21.075 vehículos cada día. El presupuesto de las obras en este punto es de 11,2 millones de euros, en unas cuentas que se deberán proyectar con los precios que mantiene en la actualidad el Ministerio de Transportes.

La Dirección General de Carreteras divide en cuatro fases el trabajo sobre la AP-68 en La Rioja Baja. La primera, la elaboración de "un estudio de alternativas y trabajos previos", a la que sucederá "el avance del proyecto de trazado". La definición del propio trazado será el tercer hito a completar y será entonces cuando la adjudicataria deba entregar las tres primeras fases. Cerrarán los trabajos asignados con "el proyecto de construcción". El propio contrato define que la entrega definitiva deberá incluir maquetas sobre la obra a llevar a cabo y el presupuesto para la intervención en el terreno, así como para su posterior conservación y explotación.

El plazo de ejecución de este proyecto de redacción es de 24 meses desde la confirmación de la empresa que afrontará esta tarea. Según los planes de Transportes que se incluyen en la licitación, las tareas deberían comenzar en el mes de marzo de 2027, cuando ya se hayan completado todos los trámties de asignación y confirmación de la compañía elegida. A partir de entonces, esa empresa tendrá dos años para ejecutar las diferentes tareas asociadas a la elaboración del proyecto.

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El mismo cronograma pone como fecha final febrero de 2029. Así se entiende que, de entregarse en tiempo y forma el proyecto de redacción de la reforma en Aldeanueva de Ebro, las máquinas no comenzarían a trabajar en La Rioja Baja hasta mediados de 2029, cuando ya se hayan completado los procedimientos para asignar las tareas de ejecución sobre la carretera.