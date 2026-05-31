Los 35 millones de euros para derivar operaciones de la sanidad pública a la privada en Aragón ya tienen dueño: este es el reparto por clínicas

El Gobierno de Aragón ya tiene atadas a las clínicas privadas a las que se derivarán operaciones de la sanidad pública en los próximos cuatro años con el objetivo de reducir las listas de espera. El acuerdo marco, aprobado en Consejo de Gobierno a finales de noviembre de 2025, tiene un valor cercano a los 35 millones de euros e incluye intervenciones de cirugía menor, de cirugía mayor ambulatoria y también aquellas que requieren ingreso hospitalario.

Las empresas que han ganado el concurso público son viejas conocidas y el cierre de la licitación llega en un momento complicado para las listas de espera en Aragón, disparadas hasta los casi 7.000 pacientes tras una subida histórica en el último mes motivada por las semanas de huelga de los médicos. Y la cifra subirá más porque los efectos del paro semanal de este mes de mayo -hubo casi 750 operaciones suspendidas- incrementarán el dato.

Este tipo de contratos con la privada son habituales en los Gobiernos autonómicos, sean del signo que sean, porque es una fórmula que permite aligerar las demoras quirúrgicas. De hecho, el nuevo convenio se licitó porque el anterior -qué se aprobó con el Gobierno de Lambán- había caducado el 20 de septiembre de 2025.

En detalle, el lote 1 adjudicado es el de las operaciones de cirugía menor, con un valor estimado de 540.700 euros, que se realizarán en siete clínicas. Se trata de intervenciones de Cirugía General y Digestiva, Plástica, Urológica, Obstetricia y Ginecología y Cirugía Maxilofacial. Los hospitales privados que realizarán este tipo de operaciones son Alianza Médica Leridana, ubicado en Lérida y que atenderá a pacientes que residen en municipios de la franja aragonesa; Hospital Viamed Santiago, situado en Huesca; Clínica Montecanal, en Zaragoza; Clínica Montpellier, en Zaragoza; el grupo Hernán Cortés, también en la capital; Hospital Vithas Turia, en Valencia, que atenderá a pacientes de la provincia de Teruel en lista de espera; y Grupo QuironSalud -IDCQ Hospitales –, con varios hospitales en Zaragoza.

Por su parte, el lote 2 de cirugía mayor ambulatoria, con un coste de 11 millones de euros, se derivará a ocho clínicas. Aquí repiten todas las anteriores y se suma una más: Clínica Ginecológica de Zaragoza. Estos centros privados asumirán en este lote operaciones de Cirugía General, Plástica, Urológica; Obstetricia y Ginecología; Oftalmología; Cirugía Maxilofacial; Angiología y Cirugía Vascular; Traumatología; Neurocirugía; y Otorrinolaringología.

Intervención en un quirófano del hospital Obispo Polanco de Teruel. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Por último, las intervenciones que requieren de la hospitalización del paciente son las que suponen la mayor cantidad del contrato: 23 millones de euros. Estas son el lote 3 del acuerdo marco y se harán en siete clínicas, que son las mismas que asumirán el lote 1: Alianza Médica Leridana, Hospital Viamed Santiago, Clínica Montecanal, Clínica Montpellier, Grupo Hernán Cortés, Hospital Vithas Turia Valencia y Grupo Quironsalud. En este caso, serán cirugías con ingreso de Otorrinolaringología; Cirugía General y Digestiva y Plástica, Urológica; Obstetricia y Ginecología; Angiología y Cirugía Vascular; Traumatología; y Neurocirugía.

Hay que reseñar, en este caso, que este lote 3 incluye derivar operaciones de las especialidades con más demora: Traumatología (2.160 pacientes), Otorrinolaringología (881 personas), Cirugía General (741), Urolgía (723) o Angiología Vascular (671).

Ni medios ni personal

A finales de noviembre de 2025, cuando se publicaron los pliegos del contrato de 35 millones, el Salud aseguraba en la memoria justificativa de entonces que la lista de espera en Aragón «mantiene un número de pacientes por encima de las cifras deseables». De ahí la necesidad de recurrir a la privada para reducir las demoras. Ahora, seis meses después, el dato roza los 7.000 pacientes. «Hay que garantizar unos tiempos máximos en la atención quirúrgica de forma que se evite la aparición de complicaciones que impliquen menoscabo para la salud y la calidad de vida de los ciudadanos», indican desde la consejería.

El Salud, además, no dispone «ni de los medios personales ni materiales suficientes» para poder abordar toda la demanda quirúrgica que hay en Aragón, lo que hace necesaria la concertación con clínicas y hospitales ajenos a la Administración autonómica.

Esa falta de personal especializado, además, está provocando que el Salud también realice contratos temporales con empresas privadas para asumir consultas, cirugías y urgencia de diferentes especialidades en hospitales como Barbastro, Alcañiz o Teruel.

El nuevo consejero de Sanidad, Ángel Sanz, junto al presidente Jorge Azcón en su visita al nuevo hospital de Alcañiz, hace unos días. / Gobierno de Aragón

Son licitaciones que se han publicado para gestionar por la vía de urgencia, con el fin de garantizar la asistencia cuando antes. Así, en Alcañiz ha sido Ribera Medical -filial de la privada Ribera Salud- la que se ha llevado el contrato de 222.374 euros para, desde el 1 junio y hasta el 31 de diciembre de 2026, asumir consultas externas, urgencias y operaciones quirúrgicas de la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

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También está pendiente de conocerse qué empresa cubrirá en Barbastro las Consultas Externas de las especialidades de Urología y Otorrinolaringología, así como las guardias de Urología. Aquí, el número estimado de consultas a realizar desde la formalización del contrato es de 3.000 citas de Otorrino y 2.500 de Urología. Es decir, 5.500 citas hasta final de año. En cuanto a las guardias, se estiman 42 guardias de 17 horas y 20 guardias de 24 horas.