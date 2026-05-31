Calendario de la PAU 2026 en Aragón: fechas, horarios y sedes de los exámenes de acceso a la universidad

Los estudiantes aragoneses afrontan la recta final del curso con la vista puesta en la Prueba de Acceso a la Universidad(PAU) de Aragón, que se celebrará la convocatoria ordinaria los días martes 2 de junio, miércoles 3 de junio y jueves 4 de junio. Son las fechas marcadas en rojo en el calendario por miles de jóvenes aragoneses que se preparan para uno de los exámenes más decisivos de su etapa educativa.

Desde los centros se recuerda la importancia de consultar con antelación el lugar del examen, la documentación necesaria y los horarios de cada asignatura. El calor y los nervios pueden jugar malas pasadas, por lo que se recomienda llegar con tiempo suficiente para liberar tensión antes de entrar al aula y evitar imprevistos de última hora.

La Universidad de Zaragoza ha distribuido los tribunales según la ubicación geográfica de cada estudiante. Las sedes estarán repartidas entre Alcañiz, Barbastro, Huesca, Teruel y Zaragoza, con los tribunales numerados del 13 al 15. En concreto, los exámenes se realizarán en el IES Hermanos Argensola de Barbastro, en la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca, en la Facultad de Derecho de Zaragoza y, mientras que en Teruel, serán en el IES Bajo Aragón y en la Escuela Universitaria Politécnica.

La organización insiste en que los alumnos deben verificar su sede y su grupo asignado antes del día del examen, especialmente los que se desplazan desde otras localidades.

Distribución y lugares de examen de la PAU 2026

ZARAGOZA

Facultad de Filosofía y Letras, Calle Pedro Cerbuna, Campus Universitario de la Plaza San Francisco

Acad. Logist. Ejército de Tierra (Calatayud)

C.E.F.P. Arsenio Jimeno

C.F.P. Campus Digital

C.P.I.F.P. Corona de Aragón

C.P.I.F.P. Movera

Col. Alemán de Zaragoza

Col. Compañía de María

Col. El Buen Pastor

Col. Liceo Europa

Col. Montessori

Col. Océano Atlántico

Col. Padre Enrique de Ossó

Col. Sagrada Familia

Col. Salesianos Ntra. Sra. del Pilar

Col. San Gabriel (Zuera)

Col. San Valero

Col. Santa María del Pilar

C.S. Estudios Sanitarios Océano Atlántico

E.F.A. Boalares (Ejea de los Caballeros)

E.F.A. El Salto (Zuera)

Fund. Luis Manuel García Urrea (Zaragoza)

Fundación Laboral de la Construcción (Villanueva de Gállego)

I.E.S. Avempace

I.E.S. Cierzo (La Muela)

I.E.S. Cinco Villas (Ejea de los Caballeros)

I.E.S. Clara Campoamor Rodríguez

I.E.S. Comunidad de Daroca (Daroca)

I.E.S. Corona de Aragón

I.E.S. El Picarral

I.E.S. Gallicum (Zuera)

I.E.S. José Manuel Blecua

I.E.S. Luis Buñuel

I.E.S. María Moliner

I.E.S. Martina Bescós (Cuarte de Huerva)

I.E.S. Pilar Lorengar

I.E.S. Ramón Pignatelli

I.E.S. Villanueva de Gállego

Facultad de Medicina (Edif.B), Domingo Miral, s/n, Zaragoza, a menos de cinco minutos del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

C.P.I. Rosales del Canal

Col. Cordenal Xavierre

Col. Condes de Aragón

Col. del Salvador

Col. Montearagón

Col. Ntra. Sra. del Carmen

E.F.A. La Noria (Pinseque)

Escuela de Arte de Zaragoza (Zaragoza)

I.E.S. Andalán (Zaragoza)

I.E.S. Benjamín Jarnés (Fuentes de Ebro)

I.E.S. Cabañas (La Almunia)

I.E.S. Emilio Jimeno (Calatayud)

I.E.S. Félix de Azara (Zaragoza)

I.E.S. Goya (Zaragoza)

I.E.S. Joaquín Costa (Cariñena)

I.E.S. Juan de Lanuza (Borja)

I.E.S. La Azucarera

I.E.S. Leonardo de Chabacier (Calatayud)

I.E.S. Miguel Catalán (Zaragoza)

I.E.S. Pedro Cerrada (Utebo)

I.E.S. Ramón y Cajal (Zaragoza)

I.E.S. Sierra de la Virgen (Illueca)

I.E.S. Virgen del Pilar (Zaragoza)

I.E.S. Zaurín (Ateca)

Facultad de Derecho, Calle Pedro Cerbuna, Campus Universitario de la Plaza San Francisco

Academia Marco

C.P.I.F.P. La Salle Santo Ángel

C.P.I.F.P. Los Enlaces

Cefor Izquierdo

CESUR Zaragoza

Col. Antonio Machado

Col. Británico de Aragón

Col. El Pilar-Maristas

Col. Escuelas Pías

Col. Internacional Ánfora (Cuarte de Huerva)

Col. Juan de Lanuza

Col. La Salle-Fcnas. Gran Vía

Col. Madre M.ª Rosa Molas

Col. María Auxiliadora

Col. Romareda

Col. Sagrado Corazón

Col. Sagrado Corazón de Jesús

Col. Salesianos Laviaga-Castillo (La Almunia de D.ª Godina)

Col. San Agustín

Col. Sansueña

Col. Santa Ana

Col. Sto. Domingo de Silos

Col. Teresiano del Pilar

Col. Valle de Tena

Escuelas CENETED

Fundación CPA Salduie

I.E.S. Ángel Sanz Briz

I.E.S. Conde de Aranda (Alagón)

I.E.S. El Portillo

I.E.S. Élaios

I.E.S. Fco. Grande Covián

I.E.S. Ítaca

I.E.S. Jerónimo Zurita

I.E.S. La Puebla de Alfindén (La Puebla de Alfindén)

I.E.S. Medina Albaida

I.E.S. Miguel de Molinos

I.E.S. Miguel Servet

I.E.S. Miralbueno

I.E.S. Pablo Gargallo

I.E.S. Pablo Serrano

I.E.S. Pedro de Luna

I.E.S. Reyes Católicos (Ejea de los Caballeros)

I.E.S. Río Arba (Tauste)

I.E.S. Río Gállego

I.E.S. Rodanas (Épila)

I.E.S. Santiago Hernández

I.E.S. Siglo XXI (Pedrola)

I.E.S. Tiempos Modernos

I.E.S. Torre de los Espejos (Utebo)

I.E.S. Tubalcaín (Tarazona)

I.E.S. Valdespartera

MEDAC El Olivar

MEDAC Formacciona

MEDAC Zaragoza

HUESCA

Facultad de Empresa y Gestión Pública, Plaza Constitución

C.P.I.F.P. Montearagón

C.P.I.F.P. Pirámide

C.P.I.F.P. San Lorenzo

Col. Altoaragón

Escuela de Arte de Huesca

I.E.S. Lucas Mallada

I.E.S. Pirámide

I.E.S. Ramón y Cajal

I.E.S. Sierra de Guara

I.E.S. Biello Aragón (Sabiñánigo)

I.E.S. Domingo Miral (Jaca)

I.E.S. San Alberto Magno (Sabiñánigo)

I.E.S. Pirineos (Jaca)

I.E.S. Monegros - Gaspar Lax (Sariñena)

I.F.A. Jaca

BARBASTRO

I.E.S. Hermanos Argensola (Barbastro), Avda del Cinca, 71

I.E.S. Hermanos Argensola (Barbastro)

I.E.S. Bajo Cinca (Fraga)

I.E.S. Baltasar Gracián (Graus)

I.E.S. Castejón de Sos (Castejón de Sos)

I.E.S. José Mor de Fuentes (Monzón)

Col. Sto. Domingo Savio (Monzón)

I.E.S. La Llitera (Tamarite de Litera)

I.E.S. Martínez Vargas (Barbastro)

I.E.S. Ramón J. Sender (Fraga)

I.E.S. Sierra de San Quílez (Binéfar)

I.E.S. Sobrarbe (Aínsa)

TERUEL

E.U. Politécnica de Teruel, Calle Atarazana nº2

C.P.I.F.P. San Blas

Col. Las Viñas

Escuela de Arte de Teruel

I.E.S. Francés de Aranda

I.E.S. Fdo. Lázaro Carreter (Utrillas)

I.E.S. Salvador Victoria (Monreal del Campo)

I.E.S. Santa Emerenciana

I.E.S. Segundo de Chomón

I.E.S. Vega del Turia

I.E.S. Valle del Jiloca (Calamocha)

I.F.P.E. Escuela de Hostelería de Teruel

ALCAÑIZ

I.E.S. Bajo Aragón (Alcañiz), Calle José Pardos Sastrón nº1

I.E.S. Bajo Aragón

C.P.I.F.P. Bajo Aragón

I.E.S. Mar de Aragón (Caspe)

I.E.S. Matarraña (Valderrobres)

I.E.S. Pablo Serrano (Andorra)

Horarios

MARTES, 2 DE JUNIO Y 30 DE JUNIO EN LA EXTRAORDINARIA

- 9.30 a 11.00 horas: Lengua Castellana y Literatura II.

- 11.45 a 13.15 horas: Historia de la Filosofía.

- 16.00 a 17.30 horas: Biología, Historia del Arte, Literatura Dramática o Fundamentos Artísticos.

- 18.15 a 19.45 horas: Física, Geografía, Historia de la Música y de la Danza o Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.

MIÉRCOLES, 3 DE JUNIO Y 1 DE JULIO EN LA EXTRAORDINARIA

- 9.30 a 11.00 horas: Inglés II.

- 11.45 a 13.15 horas: Historia de España.

- 16.00 a 17.30 horas: Química, Griego II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II o Movimientos Culturales y Artísticos.

- 18.15 a 19.45 horas: Dibujo Técnico II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Coro y Técnica Vocal II o Diseño.

JUEVES, 4 DE JUNIO Y 2 DE JULIO EN LA EXTRAORDINARIA

- 9.30 a 11.00 horas: Matemáticas II, Latín II, Análisis Musical II o Dibujo Artístico II.

- 11.45 a 13.15 horas: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Artes Escénicas II o Ciencias Generales.

- 16.00 a 17.30 horas: Tecnología e Ingeniería II.

- 18.15 a 19.45 horas: Geología y Ciencias Ambientales, Francés II o Alemán II.

Publicación de notas y revisión de exámenes

Las calificaciones provisionales de la Prueba de Acceso a la Universidad(PAU) estarán disponibles a partir del 10 de junio de 2026 en la convocatoria ordinaria y desde el 8 de julio de 2026 en la extraordinaria, a través de la Secretaría Virtual de la Universidad de Zaragoza. Así mismo, el plazo para solicitar revisión de exámenes será del 11 al 15 de junio en la convocatoria ordinaria y del 9 al 13 de julio en la extraordinaria. Tras el proceso de revisión, las calificaciones definitivas se publicarán a partir del 23 de junio y del 20 de julio de 2026, respectivamente.