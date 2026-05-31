Jorge Azcón asume la Vicepresidencia del Comité de las Regiones: estas serán sus funciones

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, asumirá a partir de mañana, 1 de junio, y hasta septiembre de 2027, la Vicepresidencia del Comité Europeo de las Regiones en representación de la delegación española. Este nombramiento está vinculado a su nueva responsabilidad como presidente de la delegación española en este órgano consultivo de la Unión Europea.

Entre las nuevas funciones que va a desempeñar el presidente Azcón destacan la coordinación y representación de la delegación española ante el Comité Europeo de las Regiones, así como el ejercicio de la Vicepresidencia española de la Mesa del Comité, una responsabilidad que ostenta cada Estado miembro.

El presidente de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones ejercerá la representación de todos los miembros españoles ante esta institución europea, liderando además la coordinación de la delegación y la consecución de los objetivos fijados en su programa de trabajo.

Como miembro de la Mesa del Comité y jefe de la delegación española, ostenta también la Vicepresidencia del Comité Europeo de las Regiones por España, pudiendo asumir la sustitución de la Presidencia y la Vicepresidencia primera durante las sesiones plenarias cuando sea requerido.

Entre las prioridades de esta nueva etapa destacan la continuidad de los trabajos impulsados por Galicia, comunidad que ha asumido esta vicepresidencia hasta la fecha, para contribuir a mejorar el futuro presupuesto de la Unión Europea y el refuerzo de la visibilidad de la labor de la delegación española y del Comité Europeo de las Regiones en las distintas comunidades autónomas, con especial atención a la juventud.

Actualmente, el líder del Ejecutivo desempeñaba desde febrero del pasado año el cargo de miembro de la Mesa del Comité gracias al acuerdo al que llegó la delegación española para designar su nueva composición. La estructura actual de la Mesa deriva de un acuerdo interno de la delegación en el Comité de las Regiones en su conjunto.

Mesa del Comité de las Regiones

La Mesa es un grupo de miembros del Comité de las Regiones que puede considerarse su motor político, ya que se encarga de formular las prioridades políticas del Comité y supervisar su aplicación. La Mesa se reúne antes de cada pleno para coordinar el trabajo del pleno y las comisiones. También mantiene dos reuniones extraordinarias cada año en el Estado miembro que ejerce en ese momento la Presidencia del Consejo de la UE.

Composición de la Mesa:

- El presidente del Comité de las Regiones.

- ⁠El vicepresidente primero del Comité de las regiones;

- ⁠27 vicepresidentes más (uno por Estado miembro); cargo que ostentará el presidente Azcón desde junio de 2026 hasta septiembre de 2027.

- ⁠26 miembros más (dependiendo de los que le correspondan a cada país); puesto que ha asumido el líder del Ejecutivo aragonés desde febrero de 2025 hasta este junio. Dentro de este grupo no se incluyen a los vicepresidentes de cada delegación.

- Los presidentes de los diferentes grupos políticos.

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La Mesa del Comité de las Regiones está compuesta por las delegaciones de los 27 Estados miembros. Cada delegación tiene un número asignado de puestos. En el caso de España, corresponden tres puestos: vicepresidente de la mesa del Comité de las Regiones, con todas las funciones que derivan de este cargo, y dos miembros