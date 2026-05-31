Los murales de arte rupestre de Alacón reciben la visita de usuarios de perros guía en una jornada de convivenci
La actividad, organizada por la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Aragón y Voluntariado CaixaBank, ha permitido descubrir las reproducciones de las pinturas prehistóricas que integran esta iniciativa cultural pionera, así como otros atractivos patrimoniales de la localidad, en una excursión adaptada y accesible
Los murales inspirados en las pinturas rupestres de Alacón volvieron a demostrar este domingo su vocación inclusiva al convertirse en uno de los principales escenarios de una jornada organizada por la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Aragón, en colaboración con Voluntariado CaixaBank, dentro de las actividades del Mes Social de CaixaBank.
Una treintena de personas participó en esta excursión a la localidad turolense, diseñada para disfrutar de una experiencia accesible en el medio rural y poner en valor tanto el patrimonio cultural como la labor que desempeñan los perros guía en la vida cotidiana de las personas con discapacidad visual.
Patrimonio de la Humanidad
La visita tuvo como eje central el recorrido por las diez reproducciones de arte rupestre distribuidas por diferentes puntos del casco urbano. Este proyecto cultural, impulsado por el Ayuntamiento de Alacón y la comarca Andorra-Sierra de Arcos, acerca al núcleo urbano algunas de las pinturas prehistóricas más valiosas del municipio, declaradas Patrimonio de la Humanidad dentro del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo.
Precisamente, uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es su carácter inclusivo. Además de las reproducciones pictóricas realizadas por el artista Hugo Casanova, cada una de las intervenciones cuenta con paneles explicativos en braille, relieves táctiles que permiten reconocer las figuras mediante el tacto, códigos NaviLens y audiodescripciones que facilitan la comprensión de las escenas a personas con discapacidad visual.
Estas explicaciones sonoras incorporan además una singular aportación vecinal. Diversos habitantes de Alacón han prestado su voz para narrar los contenidos y compartir sus propias impresiones sobre las pinturas, de manera que muchos de los participantes pudieron escuchar testimonios familiares para los vecinos de la localidad y de otros municipios del entorno.
La jornada incluyó también una visita a la antigua almazara del municipio, convertida hoy en museo, así como a una bodega particular. La gastronomía local y varios momentos de esparcimiento en la naturaleza completaron un programa pensado para favorecer la convivencia entre los asistentes y permitir que los perros guía disfrutaran de espacios seguros donde correr y jugar.
El valor de los perros guía
Desde la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Aragón recuerdan que estos animales representan mucho más que una ayuda técnica para las personas ciegas. Su trabajo resulta fundamental para garantizar autonomía, seguridad e inclusión social, además de facilitar la movilidad diaria de sus usuarios.
La actividad ha servido también para poner a prueba sobre el terreno la accesibilidad del proyecto Alacón Rupestre Inclusivo, concebido precisamente para acercar el patrimonio a quienes encuentran dificultades para acceder a los abrigos rupestres originales. Una iniciativa que convierte las calles del municipio en un museo al aire libre donde la historia puede contemplarse, escucharse y también tocarse.
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