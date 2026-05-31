Qué fue lo que ocurrió hace 800 años en Daroca y se volverá a celebrar esta semana

“En un rincón de la legendaria tierra aragonesa existe una ciudad, sobre la cual han pasado los siglos sin inmutarla". Así describía el escritor Juan Cervera Bachiller a Daroca, una ciudad monumental que conmemorará un año más el milagro de los Sagrados Corporales con su tradición más universal: la Festividad del Corpus Christi.

Con casi 800 años de historia, esta celebración ha llegado hasta nuestros días convertida en una cita cuyo atractivo y singularidad despiertan gran interés. A lo largo de dos intensos fines de semana, la localidad combina actos religiosos con ambiente festivo.

Cuál fue el milagro que ocurrió hace 800 años

Una celebración con la que se recuerda un milagro acontencido hace 800 años, cuando los defensores de Al-Andalus interrumpieron la ceremonia del sacerdorte Mosén Mateo en la localidad valenciana de Luchente. A modo de protección, este cubrió las hostias consagradas con un paño. A pesar de ser menos, los cristianos lograron vencer en la batalla y tras la contienda, el sacerdote descubrió que las obleas estaban empapadas en sangre, lo que fue interpretado como una manifestación divina.

Una mula fue la encargada de decidir qué ciudad custodiaría los corporales ensangrentados en adelante. Tras una travesía de once días, el animal acabó falleciendo a las puertas del convento de San Marcos, por ello, se se consideró que Daroca era el lugar elegido para guardarlas. Aunque inicialmente estuvieron en el convento, desde 1250 permanecen en la iglesia de Santa María de los Sagrados Corporales, donde se conservan hasta el día de hoy.

Día de los Sagrados Corporales: solemnidad y color el 4 de junio

Desde su instauración en 1264 por el papa Urbano IV, la Festividad del Corpus Christi tiene como cita principal el Día de los Sagrados Corporales, que este año se celebrará el jueves 4 de junio. La jornada arranca ya desde las cinco de la mañana, cuando los vecinos comienzan a colocar las espectaculares alfombras florales en rincones emblemáticos de la ciudad como la Puerta del Perdón, la calle Grajera y la Torreta, un arte declarado como Bien de Interes Cultural.

Más tarde, a las 11.00 horas, se celebrará la misa mayor se celebrará en la Basílica de Santa María, amenizada por los Infanticos del Pilar y la capilla de música de las catedrales de Zaragoza. Tras la eucaristía, dará comienzo la emblemática procesión hasta la Torreta. Los fieles, acompañados de la Banda Municipal de Daroca, recorrerán las calles llenas, en el momento de mayor fervor de las fiestas .

Las Reinas de Daroca 2026. / MIRET FOTÓGRAFO

Un programa que une tradición con modernidad

La presentación del libreto festivo, dedicado este año al Club de Montaña Daroca por su 30º aniversario, dio comienzo a estas fiestas el pasado 29 de mayo. La programación continuó ayer sábado con la proclamación de las Reinas y el nombramiento de Francisco Javier Romero, de Pastas Romero, como mantenedor, coincidiendo con el centenario de la empresa. Y el broche de oro a este fin de semana lo puso el pregón, los tradicionales toros de fuego y la actuación de la orquesta Phoenix.

A partir del miércoles 3 de junio, las peñas tomarán el relevo con el chupinazo y la música de la charanga Pífola. El programa de actos incluye propuestas para todos los públicos. Las Competiciones de barra aragonesa con los mejores lanzadores de la comunidad, el III Concurso Fotográfico "Fiestas del Corpus", torneos de guiñote y festivales de jotas con el Grupo Folklórico Darocense serán algunas de las propuestas culturales y deportivas más destacadas, junto a los espectáculos taurinos.

La música y los festejos taurinos no faltarán en la programación del Corpus Christi de Daroca. / Servicio especial

De tributos a orquestas y Dj's, una oferta musical para todos los gustos

En cuanto las actuaciones musicales, el darocense Manuel Uriarte se subirá al escenario esta tarde a las 17.00 horas. Además, durante todos estos días habrá también tributos musicales de grupos míticos como El Canto del Loco o Estopa, maricachis, exhibiciones taurinas de recoradores y conciertos de primer nivel como el de la orquesta Nueva Alaska, el jueves 4 de junio a partir de la 1. Más tarde, continuará la fiesta con DJ Residente y DJ Javi Rivera en un pabellón preparado con más de 30.000 vatios de sonido y pantallas led de última generación.

Un año más, desde Daroca, invitan a visitantes de todo el país a acercarse a la loclaidad para descubrir una festividad donde la historia se toca, el arte se pisa y la tradición se comparte de generación en generación.