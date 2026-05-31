Qué fue lo que ocurrió hace 800 años en Daroca y se volverá a celebrar esta semana
Del 29 de mayo al 7 de junio, la localidad celebra la Festividad del Corpus Christi, uniendo el fervor de sus alfombras florales con un programa lleno de música, folclore y cultura
“En un rincón de la legendaria tierra aragonesa existe una ciudad, sobre la cual han pasado los siglos sin inmutarla". Así describía el escritor Juan Cervera Bachiller a Daroca, una ciudad monumental que conmemorará un año más el milagro de los Sagrados Corporales con su tradición más universal: la Festividad del Corpus Christi.
Con casi 800 años de historia, esta celebración ha llegado hasta nuestros días convertida en una cita cuyo atractivo y singularidad despiertan gran interés. A lo largo de dos intensos fines de semana, la localidad combina actos religiosos con ambiente festivo.
Cuál fue el milagro que ocurrió hace 800 años
Una celebración con la que se recuerda un milagro acontencido hace 800 años, cuando los defensores de Al-Andalus interrumpieron la ceremonia del sacerdorte Mosén Mateo en la localidad valenciana de Luchente. A modo de protección, este cubrió las hostias consagradas con un paño. A pesar de ser menos, los cristianos lograron vencer en la batalla y tras la contienda, el sacerdote descubrió que las obleas estaban empapadas en sangre, lo que fue interpretado como una manifestación divina.
Una mula fue la encargada de decidir qué ciudad custodiaría los corporales ensangrentados en adelante. Tras una travesía de once días, el animal acabó falleciendo a las puertas del convento de San Marcos, por ello, se se consideró que Daroca era el lugar elegido para guardarlas. Aunque inicialmente estuvieron en el convento, desde 1250 permanecen en la iglesia de Santa María de los Sagrados Corporales, donde se conservan hasta el día de hoy.
Día de los Sagrados Corporales: solemnidad y color el 4 de junio
Desde su instauración en 1264 por el papa Urbano IV, la Festividad del Corpus Christi tiene como cita principal el Día de los Sagrados Corporales, que este año se celebrará el jueves 4 de junio. La jornada arranca ya desde las cinco de la mañana, cuando los vecinos comienzan a colocar las espectaculares alfombras florales en rincones emblemáticos de la ciudad como la Puerta del Perdón, la calle Grajera y la Torreta, un arte declarado como Bien de Interes Cultural.
Más tarde, a las 11.00 horas, se celebrará la misa mayor se celebrará en la Basílica de Santa María, amenizada por los Infanticos del Pilar y la capilla de música de las catedrales de Zaragoza. Tras la eucaristía, dará comienzo la emblemática procesión hasta la Torreta. Los fieles, acompañados de la Banda Municipal de Daroca, recorrerán las calles llenas, en el momento de mayor fervor de las fiestas .
Un programa que une tradición con modernidad
La presentación del libreto festivo, dedicado este año al Club de Montaña Daroca por su 30º aniversario, dio comienzo a estas fiestas el pasado 29 de mayo. La programación continuó ayer sábado con la proclamación de las Reinas y el nombramiento de Francisco Javier Romero, de Pastas Romero, como mantenedor, coincidiendo con el centenario de la empresa. Y el broche de oro a este fin de semana lo puso el pregón, los tradicionales toros de fuego y la actuación de la orquesta Phoenix.
A partir del miércoles 3 de junio, las peñas tomarán el relevo con el chupinazo y la música de la charanga Pífola. El programa de actos incluye propuestas para todos los públicos. Las Competiciones de barra aragonesa con los mejores lanzadores de la comunidad, el III Concurso Fotográfico "Fiestas del Corpus", torneos de guiñote y festivales de jotas con el Grupo Folklórico Darocense serán algunas de las propuestas culturales y deportivas más destacadas, junto a los espectáculos taurinos.
De tributos a orquestas y Dj's, una oferta musical para todos los gustos
En cuanto las actuaciones musicales, el darocense Manuel Uriarte se subirá al escenario esta tarde a las 17.00 horas. Además, durante todos estos días habrá también tributos musicales de grupos míticos como El Canto del Loco o Estopa, maricachis, exhibiciones taurinas de recoradores y conciertos de primer nivel como el de la orquesta Nueva Alaska, el jueves 4 de junio a partir de la 1. Más tarde, continuará la fiesta con DJ Residente y DJ Javi Rivera en un pabellón preparado con más de 30.000 vatios de sonido y pantallas led de última generación.
Un año más, desde Daroca, invitan a visitantes de todo el país a acercarse a la loclaidad para descubrir una festividad donde la historia se toca, el arte se pisa y la tradición se comparte de generación en generación.
Programa completo de las Fiestas del Corpus Christi de Daroca
DOMINGO 31 de MAYO
- 12:00 H. Pasacalles de la Banda Municipal de Daroca acompañada de los Gigantes y Cabezudos.
Salida de Escolapios.
- 17:00 H. PARQUE INFANTIL en la Plaza del Rey.
- 17:00 H. En la casa de Cultura, actuación del joven músico darocense Manuel Uriarte Marín.
- 19:00 H. En la casa de Cultura, Festival de Jotas a cargo del GRUPO FOLKLORICO DAROCENSE.
MIÉRCOLES 3 de JUNIO
- 12:00 H. La charanga PÍFOLA y los cabezudos acompañarán desde el Colegio Público Pedro Sánchez Ciruelo y la Escuela Infantil Pinocho a los más pequeños para recorrer los alrededores del Paseo de la Constitución hasta llegar a la Plaza de Santiago. Explosión de Bombas Chinas.
- 16:30 H. En la Grajera, preparación de flores para las alfombras florales. La calle permanecerá cortada para la elaboración de las alfombras.
- 17:30 H. En el local de Entrepeñas, pregón de Entrepeñas, a continuación, se bajará con la charanga hasta la Plaza de Santiago.
- 18:00 H. Concentración de Peñas en la Plaza Santiago para proceder a la lectura, desde el balcón del Casino, del pregón y chupinazo con las Reinas de las Fiestas del Corpus. A continuación, Fiesta de la espuma, animado por tardeo DJ, con Alejo DJ y tradicional subida a la fuente.
- 23:30 H. En la Plaza de Santiago, baile popular y quema de 1 toro de fuego. A continuación, a continuación, salida de la charanga PÍFOLA.
- 01:00 H. En el Pabellón F3ly DJ– DJ Residente y DJ Tardeo Jones. con 30.000 W de sonido, iluminación led, gran pantalla de video LED.
JUEVES 4 de JUNIO
DÍA DE LOS SAGRADOS CORPORALES
- 05:00 H. Preparación de alfombras florales en la Puerta del Perdón, calle Grajera y Torreta. Declarado Bien de Interés Cultural.
- 11:00 H. Celebración del Corpus Christi. Eucaristía en la BASÍLICA de Santa María de los Sagrados Corporales, oficiada por D. Carlos Manuel Escribano Subías arzobispo de Zaragoza y cantada por la coral darocense Ángel Mingote acompañada por los infanticos del Pilar y la capilla de música de las catedrales de Zaragoza. Seguidamente tradicional procesión hasta la Torreta, con los Sagrados Corporales, donde tendrá lugar la homilía y bendición. Seguidamente regreso a la BASÍLICA. La BANDA MUNICIPAL DE DAROCA realizará el acompañamiento musical de la procesión.
- 17:00 H. En la plaza de Santiago, grupo MARIACHI ACAPULCO.
- 18:30 H. En la plaza de Santiago, GRUPO DE BAILE WAKANDA.
- 23:30 H. Baile popular con la charanga PÍFOLA en la Plaza de Santiago. A continuación, Pirotecnia Zaragozana será la encargada de ofrecer los tradicionales fuegos artificiales para celebrar el día grande de las fiestas y quema de 1 toro de fuego. Seguidamente, salida de la charanga PÍFOLA.
- 01:00 H. En el pabellón, ORQUESTA NUEVA ALASKA. Al finalizar DJ Javi Aznar. Seguidamente DJ Residente y DJ Dani Rivera. 30.000 W de sonido, iluminación led, gran pantalla de video LED.
VIERNES 5 de JUNIO
- 8:00 H. En el Campo de Fútbol partido de fútbol para los más madrugadores organizado por el Club Deportivo Daroca. Al finalizar almuerzo para los participantes.
- 11:30 H. En el Paseo de la Constitución, PARQUE INFANTIL.
- 12:00 H. Jornada del Enfermo. Eucaristía y Sacramento de la Unción a enfermos y ancianos, en la Basílica de Santa María de los Sagrados Corporales.
- 13:00 H. Pasacalles con la CHARANGA PIFOLA y salida de los cabezudos desde el Ayuntamiento, que irán a buscar a los gigantes al auditorio de Escolapios. Recorrerán la calle Mayor hasta las inmediaciones de la Puerta Baja.
- 15:30 H. Fase clasificatoria del campeonato de guiñote en el Casino. (La inscripción y pago de la cuota se realizará en el lugar hasta el mismo día de inicio del campeonato.)
- 17:00 H. En el hogar del jubilado, grupo CHISPA FLAMENCA.
- 17:30 H. En la plaza de Toros, exhibición de recortadores, roscaderos y suelta de vaquillas.
- 20:00 H. En la Plaza de Santiago TRIBUTO CANTO DEL LOCO.
- 23:30 H. En la Plaza de Santiago, baile popular a continuación, quema de 2 toros de fuego y salida de la charanga PÍFOLA.
- 01:00 H. En el pabellón, grupo ANTIAEREO.A continuación, DJ Oscar Herrera, DJ Residente y DJ JM. 30.000 W de sonido, iluminación led, gran pantalla de video LED.
SÁBADO 6 de JUNIO
- 9:00 H. Campeonato de petanca en el Paseo de la Constitución organizado por la asociación “El Boliche, Comarca de Daroca”.
- 12:30 H. Los cabezudos acompañados por la charanga recorrerán los alrededores del Paseo de la Constitución. Salida desde Santa Ana.
- 15:30 H. En el hogar del Jubilado, concurso de guiñote y rabino.
- 15:30 H. Fase clasificatoria del campeonato de guiñote en el Casino.
- 17:30 H. En la plaza de toros, PROMESAS DEL TOREO + GRAND PRIX + SUELTA DE VAQUILLAS.
- 20:00 H. En la Plaza de Santiago actuación del grupo TRIBUTO A ESTOPA.
- 23:30 H. En la Plaza de Santiago, baile popular, quema de 2 toros de fuego y salida de la charanga.
- 01:00 H. En el pabellón, orquesta PASARELA, para continuar con DJ LAZARO, DJ Residente y DJ CRAB. 30.000 W de sonido, iluminación led, gran pantalla de video LED. Bingo. 1.000€ en el intermedio.
DOMINGO 7 de Junio
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
- 08:00 H. En la plaza de toros, VAQUILLAS.
- 11:30 H. Solemnidad del Corpus Christi. Procesión hasta el Convento de la MM. Dominicas y solemne eucaristía, en la BASÍLICA de Santa María de los Sagrados Corporales, acompañada por grupo folclórico darocense.
- 15:00 H. Final del campeonato de rabino en el hogar del Jubilado.
- 17:00 H. En el pabellón, animación infantil, Juega, ríe y Baila con el grupo de animación Pekas.
- 15:30 H. Final del campeonato de guiñote en el casino.
- 18:00 H. En el pabellón Municipal, espectáculo LA MÁQUINA DEL TIEMPO con Lola Moreno, de Luis Pardos.
- 20:00 H. A continuación, nos iremos despidiendo de las fiestas con cena popular, BINGO y proyección del vídeo oficial de las fiestas.
- 22:30 H. Como broche de oro a las fiestas Fuegos artificiales y traca final en la plaza de España acompañados de la charanga PÍFOLA, quema de 1 Toro de fuego y despedida de las fiestas con el “pobre de mí”.
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