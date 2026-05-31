El primer incendio de la coalición PP-Vox en Aragón que llegó antes de verano

El primer incendio llegó a Aragón antes del verano. Nada que ver con los fuegos forestales que ponen en jaque a los servicios de extinción cuando llega la temporada de las altas temperaturas. Sino con las relaciones entre los socios que conforman la coalición del Gobierno de Aragón, el Partido Popular y Vox, que protagonizaron esta semana la primera crisis de esta nueva era, a golpe de comunicados, y que trató de apaciguarse horas después por la vía del ataque a los medios de comunicación por parte de Vox y el reconocimiento de algunas de las cuestiones que había defendido el PP, contrarias a lo que pedía el propio vicepresidente, Alejandro Nolasco, apenas horas antes.

Lo bueno –o lo malo– de esta historia es que sus protagonistas ya se conocen. No es la primera vez de esta unión de las dos derechas que gobiernan en Aragón conscientes de que sus diferencias no pueden ser más fuertes que la unión que firmaron hace poco más de un mes, a las puertas de San Jorge, para cerrar el único acuerdo de gobierno posible tras el adelanto electoral del pasado 8 de febrero. Pero hay veces que parece que se le olvide a Vox qué firmaron ese reciente 22 de abril.

Decía ese pacto que las políticas de este nuevo_Gobierno de Aragón no excederán sus competencias autonómicas, que respetarán siempre la legalidad vigente y que «el compromiso de unidad y confianza mutua es compatible con el respeto a las diferencias ideológicas entre ambas formaciones». Así, escrito negro sobre blanco, hablaba el pacto también de la «lealtad, transparencia y comunicación permanente en aras de la búsqueda del bien común» entre los miembros del gobierno y «con pleno respeto a la jerarquía y competencias de sus miembros». Casi nada.

No hace falta interpretar demasiado ni leer mucho entre líneas para ver que lo ocurrido esta semana se desvía claramente del camino definido en el pacto, aunque después se quisiera matizar la situación. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia empezó la semana con una propuesta que invadía claramente las competencias en la lucha contra la violencia de género que ostenta la otra vicepresidenta, Mar Vaquero, del PP, al pedir la repatriación del agresor machista de Las Fuentes que dejó a la víctima hospitalizada de gravedad.

Nolasco atiende a los medios para negar "cualquier crisis" y darle la razón a Vaquero sobre los centros de menores. / Vox Aragón

Tampoco eran de su competencia las menciones a la utilización de la Policía adscrita en los centros de menores –rebautizados por la extrema derecha como «centros de menas» en los comunicados oficiales del Gobierno autonómico–. La gestión de la unidad de Policía Adscrita a la comunidad depende de la consejería de Hacienda, Administración Pública e Interior que dirige el consejero Roberto Bermúdez de Castro, uno de los perfiles del PPque más encontronazos y diferencias expresó con Vox en la pasada legislatura, y que ahora debe sentarse con ellos en elConsejo de Gobierno.

Casualidad, o no, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, eligió dos áreas que no eran de su competencia para hacer política esta semana. Lo hizo enviando comunicados oficiales. Y no se quedó ahí, sino que fue más allá, anunciando que «buscaría otras opciones» para mejorar la seguridad de los centros de menores cuando se topó con el rechazo de la vicepresidenta y del consejero Bermúdez de Castro y el respeto a la ley.

Su paso atrás lo vistió de «interpretación» errónea por parte de los medios lo sucedido, a pesar de que todos lo interpretamos de igual manera. Y de que su actuación, con un envío constante de comunicados y con respuestas propias del debate interno aireadas en público que no son nada habituales en política ni en un equipo de coalición, también dejó estupefacto al PP. Los populares guardaron elegantemente silencio por la vía de los comunicados para no elevar la tensión y optaron por acotar el problema hablando en persona.

Unos y otros saben que esto es solo el principio. El primer incendio que llegó antes de un verano que se prevé caliente. No solo por las temperaturas, sino por el ambiente.