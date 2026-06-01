Contra los ahogamientos en verano: la CHE alerta de las zonas de baño prohibidas y los riesgos por subidas súbitas de caudal

Conscientes de que con la llegada del buen tiempo aumentan las salidas a las zonas de baño en plena naturaleza, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha trasladado a través de un comunicado las recomendaciones y avisos para evitar ahogamientos en esta temporada estival. Así, han recordado en este inicio de la época de baño las consideraciones a tener en cuenta para que este baño sea seguro en el dominio público hidráulico. Cabe recordar que, según las estadísticas oficiales, el pasado verano fallecieron en Aragón seis personas por ahogamiento y en el verano de 2024 fueron diez las personas que perdieron la vida por este motivo.

Desde la CHE recuerdan que el baño está prohibido en los entornos de las presas, así como en canales y balsas y explican que las corrientes pueden arrastrar a los bañistas y existen remolinos.

Además, en tramos de río con centrales hidroeléctricas, el caudal puede variar súbitamente, ya sea aguas abajo de la central, o aguas abajo de la toma de agua. Suele estar advertido con carteles de que es peligroso entrar en el cauce.

Tampoco está permitido el baño en algunos espacios naturales protegidos o junto a tomas de agua para abastecimiento, indican desde la CHE.

La responsabilidad individual

Desde la CHE recuerdan que, en el resto de zonas, el baño es libre y es responsabilidad de quien lo practica. Bañarse en los ríos y pozas es un "uso común contemplado en la Ley de Aguas", lo que implica que no hace falta autorización para bañarse en el dominio público hidráulico (ríos, lagos, embalses). Pero señalan que el río es un medio natural que por su propia dinámica entraña una peligrosidad que se debe conocer: los cauces y los caudales cambian de un año a otro y pueden ocultar ramas y troncos.

Además, subrayan que "es muy peligroso saltar al río desde altura (rocas, presas, puentes, árboles, etc.)". Asimismo, se recomienda extremar la vigilancia y protección de los menores, personas mayores y otros colectivos vulnerables, evitando que se bañen sin supervisión y prestando especial atención a las condiciones del entorno.

Noticias relacionadas

Por último, desde la CHE recomiendan el las zonas de baño oficiales, lugares donde la autoridad sanitaria garantiza la calidad del agua, y se prestan una serie de servicios a los bañistas.