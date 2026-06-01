Aviso a conductores en Zaragoza: cortan esta noche el túnel de Santa Isabel en la Z-40 para realizar un simulacro de accidente

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realizará esta noche, entre las 22.30 y las 00.30 horas, un simulacro de accidente en el túnel de Santa Isabel, ubicado en la autovía Z-40 en el término municipal de Zaragoza.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios durante el ejercicio, se cortará el tráfico en ambas calzadas del túnel, entre los kilómetros 13,5 y 15,1 de la vía, y se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado.

El simulacro tiene como objetivo evaluar la coordinación de todos los agentes implicados ante un supuesto realista en el que se debe auxiliar y proporcionar asistencia sanitaria, así como evacuar a los usuarios del túnel, reproduciendo las condiciones reales de intervención ante un siniestro.

En el ejercicio participarán, junto al Ministerio de Transportes, Protección Civil de Aragón y del Estado, la Subdelegación del Gobierno, el Servicio 061, Cruz Roja, el Servicio contra Incendios, de Salvamento y de Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, la Guardia Civil, la DGT, la Policía Nacional y la Policía Local de Zaragoza.

El Ministerio ha realizado anteriormente simulacros similares en túneles como la S-10 en Maliaño, las calzadas superpuestas de la M-40 en Madrid o el túnel Ordovícico de El Fabar en la A-8.