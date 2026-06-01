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Aviso a conductores en Zaragoza: cortan esta noche el túnel de Santa Isabel en la Z-40 para realizar un simulacro de accidente

Se cortará el tráfico en ambas calzadas del túnel, entre los kilómetros 13,5 y 15,1 de la vía, y se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado

Así fue el último simulacro en el túnel de Santa Isabel de Zaragoza

Así fue el último simulacro en el túnel de Santa Isabel de Zaragoza / Servicio especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realizará esta noche, entre las 22.30 y las 00.30 horas, un simulacro de accidente en el túnel de Santa Isabel, ubicado en la autovía Z-40 en el término municipal de Zaragoza.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios durante el ejercicio, se cortará el tráfico en ambas calzadas del túnel, entre los kilómetros 13,5 y 15,1 de la vía, y se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado.

El simulacro tiene como objetivo evaluar la coordinación de todos los agentes implicados ante un supuesto realista en el que se debe auxiliar y proporcionar asistencia sanitaria, así como evacuar a los usuarios del túnel, reproduciendo las condiciones reales de intervención ante un siniestro.

En el ejercicio participarán, junto al Ministerio de Transportes, Protección Civil de Aragón y del Estado, la Subdelegación del Gobierno, el Servicio 061, Cruz Roja, el Servicio contra Incendios, de Salvamento y de Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, la Guardia Civil, la DGT, la Policía Nacional y la Policía Local de Zaragoza.

Noticias relacionadas y más

El Ministerio ha realizado anteriormente simulacros similares en túneles como la S-10 en Maliaño, las calzadas superpuestas de la M-40 en Madrid o el túnel Ordovícico de El Fabar en la A-8.

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