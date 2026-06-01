Eurocaja Rural celebra la gran final del 'Desafío 2026' en una jornada de convivencia y orgullo de pertenencia

Eurocaja Rural congregó este sábado a 3.000 personas entre profesionales y familiares procedentes de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, La Rioja, Aragón, Murcia, Asturias, Extremadura, Andalucía y Cantabria en la Finca El Retamar, ubicada en Orgaz (Toledo), para poner punto final a uno de los eventos más destacados de la Entidad: el 'Desafío'. Una iniciativa donde prima el esfuerzo, la unión y la emoción de los participantes, quienes mostraron día a día su compromiso en las diferentes pruebas programadas.

Como cada año, el 'Día de la Familia' acogió la gran final del 'Desafío', desarrollada a través de un circuito Hard-Running, en la que los ocho equipos pusieron a prueba su destreza, resistencia y capacidad de coordinación. La clasificación se determinó a partir de la toma de tiempo del último integrante de cada grupo en cruzar la meta. La prueba decisiva volvió a exigir coordinación, confianza mutua y capacidad de superación, en una dinámica donde el rendimiento colectivo se impuso sobre cualquier mérito individual. En esta última jornada volvió a quedar patente que, más allá del resultado, lo esencial es la capacidad de trabajar unidos y superar los retos en equipo.

Tras el desarrollo de la prueba, el equipo vencedor de esta edición fue Relaciones Institucionales-Cuenca-Ávila-La Mancha que se alzó con la copa del 'Desafío 2026' y la medalla de oro. La segunda posición fue para Riesgos-Ciudad Real- Norte, mientras que Comercial-Talavera-Guadalajara completó el pódium de esta competición. La entrega de trofeos estuvo encabezada por el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, junto a miembros del Consejo Rector y responsables del Comité de Dirección.

Durante su intervención, el presidente de Eurocaja Rural destacó el valor que representa esta cita para la cultura corporativa de la Entidad, subrayando que "el 'Desafío' es nuestro punto de encuentro, una jornada donde lo que importa es el equipo, el espíritu de superación, la unidad y el esfuerzo compartido". Asimismo, remarcó que "la verdadera victoria no está tanto en el marcador, sino en cómo nos impulsamos mutuamente a ser mejores", y señaló que esa es precisamente la meta diaria de Eurocaja Rural: "ser mejores y alcanzar la excelencia profesional y humana".

López Martín también puso en valor el sentimiento de pertenencia que se vive en esta jornada, al considerar que el 'Desafío' se ha convertido en una auténtica escuela de valores, donde afloran el compañerismo, la superación personal, la cooperación, la resiliencia y el compromiso, cualidades que posteriormente se trasladan al día a día de la organización y al servicio que la Entidad presta a socios y clientes.

Participantes y asistentes disfrutaron de una tarde festiva con música en directo, actividades infantiles como castillos hinchables y juegos, además de espacios de descanso y restauración en un entorno excepcional, configurando una tarde de convivencia dirigida a reforzar los vínculos entre profesionales, familiares y colaboradores en un entorno de celebración y cercanía.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Eurocaja Rural reafirma la importancia que concede a principios como la unidad, el espíritu de grupo y la implicación de sus profesionales, pilares que han contribuido a consolidar a la Entidad como referente financiero y social en los territorios donde opera. El 'Desafío' vuelve así a evidenciar que el crecimiento de Eurocaja Rural se sustenta, por encima de todo, en las personas y en la fuerza de un equipo humano comprometido con un proyecto común.