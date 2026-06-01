Sucesos
Evacuadas más de 1.800 personas del IES Pirámide de Huesca tras detectarse una fuga de gas propano
No se han registrado afecciones materiales ni personales y se ha revisado la instalación para asegurar su puesta en servicio con garantías
Unas 1.800 personas han tenido que ser desalojadas este mediodía del IES Pirámide de Huescas tras notificarse una fuga de propano en las cocinas del centro. Docentes, alumnos y personal de Administración y Servicios han tenido que abandonar el complejo, en una hora muy próxima a la salida habitual del centro.
La fuga se ha detectado en una de las canalizaciones de los depósitos. En primer lugar el personal de mantenimiento del IES ha cortado las llaves de paso y ventilado para localizar el punto exacto de fuga y a continuación ha dado aviso a los servicios de emergencia y a las autoridades.
Han intervenido en el operativo de evacuación efectivos de Policía Local y Nacional, Bomberos del Ayuntamiento de Huesca y de la Diputación Provincial, voluntarios de Protección Civil de la Comarca de la Hoya de Huesca y una ambulancia del 061, así como personal de REDEXIS.
El desalojo se ha desarrollado sin incidentes y sin que se haya registrado ninguna afección o daño personal. A primera hora de esta tarde se ha revisado la instalación y recuperado el suministro con normalidad, lo que hace posible que se pueda retomar la actividad cotidiana del centro con seguridad.
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