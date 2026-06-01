El Ministerio de Hacienda retoma la negociación de la nueva financiación autonómica con Aragón y las comunidades del régimen común

El Gobierno de España vuelve a la carga con el nuevo sistema de financiación autonómica. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha remitido este lunes por la tarde una carta a Aragón, y a todas las comunidades del régimen común, para concertar reuniones "de manera inmediata", según un comunicado del ministerio, y poder abordar de manera bilateral esta reforma.

El mismo comunicado facilitado por el ministerio cita que España "mantiene el compromiso de convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera". Un cónclave que es el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la mencionada reforma del sistema de financiación. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido escenario de desencuentros entre los Gobiernos autonómicos, la mayoría del PP, y el Ejecutivo central. Los primeros, incluido el Gobierno de Jorge Azcón, consideran que el modelo propuesto por Hacienda está hecho "a la carta" de los intereses de Cataluña y acusan de querer impulsar "un cupo" o "financiación privilegiada" para la comunidad autónoma vecina.

El plan iniciado por María Jesús Montero, que hace unas semanas fue la candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía y en principio se mantendrá en la política autonómica, será continuado por Arcadi España. El ministro pretende que, tras el CPFF y la aprobación en el Consejo de Ministros, se inicie el trámite parlamentario con "el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año", según el mismo comunciado de Hacienda. Así, el nuevo modelo de financiación entraría en vigor el 1 de enero de 2027.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, en un Consejo de Política Fiscal y Financiera. / JOSÉ LUIS ROCA

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, será el encargado de mantener las reuniones bilaterales, que podrán ser presenciales o por videoconferencia en función de la disponibilidad o preferencia de las comunidades autónomas.

El compromiso de la celebración de estas reuniones bilaterales se adquirió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando el Ministerio de Hacienda presentó su reforma del sistema, cuya aprobación permitiría elevar en 20.975 millones de euros los recursos de las autonomías. Los recursos totales homogéneos que este modelo distribuiría en 2027 se estiman en 224.507 millones. Para entender la magnitud de esta cifra, basta señalar que, en el último año liquidado, que corresponde a 2023, las CCAA recibieron 152.484 millones del sistema de financiación.

Aragón, en contra de la propuesta

No encontrará, en principio, el ministro Arcadi España en Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, un aliado para la reforma del sistema. El aragonés, como otros trece dirigentes autonómicos, rechazó hace medio año el modelo "hecho a la medida de Cataluña" y que era "tan bueno que no lo defiende nadie".

Así se expresó entonces el consejero aragonés de Hacienda en el último CPFF, celebrado en el mes de enero. Bermúdez de Castro pidió "una repensada" al ministerio y reclamó "un nuevo sistema que no dé privilegios a nadie, que sea un acuerdo de todos y en el que ganen un poco y nadie pierda". Entonces, como en tantas otras ocasiones, los representantes del Gobierno de Aragón apostaron por "la multilateralidad" en la negociación, es decir, que todo se negociase en una mesa conjunta. Ahora, el ministerio quiere abordar primero de manera bilateral, uno a uno, la financiación para luego llevarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Los datos dieron entonces, a mediados de enero, la razón a Aragón en el rechazo de la nueva financiación autonómica. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la comunidad autónoma quedaba en último lugar en recursos por habitante, unos 3.522 euros. La comunidad perdía 4,1 puntos en financiación relativa, la tercera que más. Fedea resumía que "nueve de las quince comunidades autónomas pierden posiciones con el cambio de sistema", que premia a la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña. Ni el Fondo Climátici ni el de Pymes societarias mejoraban la situación aragonesa: ambos premian considerablemente a Cataluña y apenas dejan impacto en las cuentas de Aragón. Una "imaginativa excusa" para Fedea para premiar a la comunidad que hoy gobierna Salvador Illa.

Nuevos principios del modelo

El Gobierno de España explica en su comunicado que el modelo de financiación autonómica que pretende impulsar a partir del próximo ejercico contempla "nuevos criterios de reparto, mejoras metodológicas y se circunscribe a principios que para el Ejecutivo son prioritarios".

Así, admite que hay una nueva propuesta de población ajustada "que contempla nuevas variables e incorpora una estratificación más precisa". No se incluye en este apartado ni la despoblación ni la orografía ni el envejecimiento que Aragón, y otras comunidades autónomas, reclaman como correctores del sistema.

Entre los principales hitos de este nuevo modelo destacan el incremento del porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF del 50% al 55% , y del IVA del 50% al 56,5%, aumentando así los recursos en 16.000 millones de euros para el año 2027.

En materia tributaria, otra novedad que se ha incorporado es que se incluyen dentro de la cesta de impuestos del sistema el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero.