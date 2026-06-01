El Liceo Molière de Zaragoza tendrá nuevo dueño: una asociación franco-libanesa adquirirá el centro francés

La asociación franco-libanesa para la educación y la cultura AFLEC-GEE (Grupo de Establecimientos de Élite) ha sido elegida para adquirir el colegio Liceo Francés de Zaragoza y los otros ocho Molière del país para, al menos, los próximos diez años. La Misión Laica Francesa (MLF), entidad que dirige estas escuelas, tomó la decisión en una Asamblea General Extraordinaria celebrada el miércoles de la semana pasada, 27 de mayo. El nuevo inversor visitará los nueve centros una vez estén firmados los documentos jurídicos correspondientes.

A comienzos de febrero se dio a conocer que la entidad que dirige el Liceo Francés buscaba un socio inversor para mantener sus centros educativos en España, entre ellos el situado en el zaragozano barrio del Actur. La MLF ha trasladado a las familias de los nueve centros que, tras meses de trabajo en los que ha recibido varias ofertas, han seleccionado a AFLEC-GEE, una asociación franco-libanesa sin ánimo de lucro, para iniciar negociaciones exclusivas para que adquiera los colegios Molière del país.

El contrato de adquisión todavía no está formalizado. El plazo para oficializarlo es de un mes. Según han trasladado desde la MLF, las próximas semanas estarán dedicadas a la finalizar la documentación jurídica necesaria para que el próximo curso escolar pueda desarrollarse bajo la gestión de AFLEC-GEE.

Según trasladan desde la MLF, la asociación va a estar respaldada por dos socios: S.E. Nasser Ahmed Khalifa Al Suwaidi, una "destacada personalidad de los Emiratos Árabes Unidos" que según informa Manhom, una plataforma árabe de perfiles profesionales, fue vicepresidente de la Junta Directiva de First Abu Dhabi Bank (mayor banco de Emiratos Árabes); y Bernard Manuel, presidente de la fundación Jeannine Manuel que está "comprometida desde hace años con la comprensión internacional a través de la educación bilingüe".

El importe de la operación no se ha dado a conocer. El plazo para que el contrato se formalice cerrará a finales de junio. Según traslada una familia, las cuotas para el próximo curso serán un 3,5% superiores a las del actual, un incremento "contenido" al estar alineado con la subida del IPC (3,2% en abril).

Continuidad proyecto educativo

La intención de la MLF era mantener el actual proyecto educativo del Liceo Francés Molière de Zaragoza aunque cambiara la gestión, lo que implica conservar el modelo pedagógico y la homologación del Ministerio Francés de Educación Nacional. Desde la entidad informan de que se cumple con este objetivo y trasladan a las familias que han seleccionado a la asociación franco-libanesa por tres motivos: el alcance de su compromiso, la identidad del adquiriente y la calidad de su proyecto.

Según han compartido desde la MLF, la AFLEC-GEE se ha comprometido a adquirir los nueve centros Molière de España con una alianza de diez años con la que se garantiza la continuidad de la red Mlfmonde y la preservación de los "vínculos" de la misma "tanto en el ámbito pedagógico como en los de la formación y la innovación educativa".

La AFLEC-GEE es además un "socio histórico" de la MLF, según trasladan desde la misma entidad. Se trata de una asociación franco-libanesa sin ánimo de lucro que aseguran que está "comprometida con la excelencia académica, el bienestar de cada alumno, el plurilingüismo y la apertura internacional". Junto al Grupo de Establecimientos de Élite (GEE), la AFLEC ha desarrollado una red de centros homologados en Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Túnez y Malta que escolariza a más de 7.000 alumnos.

La MLF defiende además que la asociación cuenta con un proyecto educativo "ambicioso" que está alineado con sus valores. "El proyecto presentado encarna una ambición educativa exigente y a la vez cercana al alumnado, plenamente coherente con los valores de la MLF y con las expectativas de las familias", sostienen. Aseguran que, basado en una amplia experiencia sobre el terreno, una visión innovadora y una sólida capacidad de inversión, la AFLEC "responde a los retos actuales del plurilingüismo y a la evolución de las escuelas internacionales".

Desde la Réseau Mlfmonde han informado a las familias que durante las próximas semanas se finalizará la documentación jurídica para que el próximo curso escolar, 2026-2027, pueda desarrollarse bajo la gestión de la AFLEC-GEE.

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Durante junio se van a realizar reuniones online para cada uno de los nueve centros Molière, entre ellos el de Zaragoza, en colaboración con las AMPAS (asociaciones de madres y padres de alumnos) y "abiertas a todas las familias". La asociación presentará entonces su proyecto y responderá a las preguntas.