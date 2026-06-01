De ser la mejor nota de la PAU 2025 en Huesca a estudiar ADE en Barcelona: "Hay que dedicar muchas horas a la carrera"

Hace ahora un año que Andrea Baños García se presentó a la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad, antes Selectividad) en Aragón. Salió de los exámenes con buenas sensaciones, aunque según compartió entonces, "no tanto como para ser la mejor de la provincia". Pero lo fue. Con su 13,879 se convirtió en la alumna con mejor nota en Huesca en 2025 y cumplió con sus planes: estudiar ADE (Administración y Dirección de Empresas) en la Pompeu Fabra de Barcelona.

"Por ahora me gusta la carrera, aunque siempre dicen que los primeros años es muy general. Por eso todavía no he encontrado algo que sea lo que me encante de verdad, pero siempre dicen que en tercero o cuarto te especializas más", cuenta Andrea. Siente que en este primer año la exigencia ha sido "bastante alta", aunque no es la presión de Bachillerato. "Hay que dedicar muchas horas y mucho tiempo a las entregas, a exámenes...", relata.

Andrea considera que esa parte "más difícil", el Bachillerato y la PAU, ya está superada, pero este año le ha resultado complejo compaginar la carrera universitaria con otras actividades. "Sí que es verdad que puedo ir al gimnasio y hacer vida social, pero dedicas muchas horas al grado porque, en mi caso, tengo clase por la mañana y por la tarde", indica. La mayor dificultad para ella ha estado en encontrar un trabajo. "Es difícil compatibilizarlo", dice.

"Es difícil compatibilizar la carrera con un trabajo" Andrea Baños — Mejor nota PAU 2025 en Huesca

Con todo, por ahora está contenta con sus estudios de ADE y con su decisión de cursarlos en Barcelona, que era su intención inicial porque es donde vive su familia y porque la Pompeu Fabra, donde ella estudia, "es una de las mejores en Economía y Empresa", asegura. En función de la asignatura, la cursa en inglés, castellano o catalán. "Los profesores no te ponen ninguna dificultad si en vez de en catalán quieres contestar en castellano", explica. Ella no tiene problema porque conoce ambas lenguas.

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Andrea todavía desconoce qué será de su futuro laboral, y por ahora no se cierra puertas. "De momento no tengo ninguna idea, pero por eso me metí un poco a esta carrera, porque es general y amplia", comparte la que fue mejor nota de la PAU 2025 en Huesca. A partir de mañana, 1.100 estudiantes enfrentarán esta prueba en la provincia oscense y más de 7.000 lo harán en todo Aragón. Será a mediados de mes cuando qué alumnos, como Andrea, han brillado más en el examen que da acceso a la universidad y que sigue siendo diferente en cada comunidad.