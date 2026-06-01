Nueva huelga en el telemárketing de Zaragoza: la plantilla de Abai se moviliza contra los despidos

La conflictividad laboral vuelve a golpear al sector del telemarketing en Zaragoza. La plantilla de Abai Business Solutions ha convocado una huelga de 24 horas para el próximo 8 de junio en protesta por los despidos, la pérdida de empleo y el deterioro de las condiciones laborales en el centro de trabajo de la capital aragonesa.

La convocatoria ha sido promovida por el comité de empresa junto a CGT y supone un nuevo episodio en un sector que atraviesa una etapa especialmente convulsa en Aragón. En los últimos meses, las plantillas de varios contact center han denunciado expedientes de regulación de empleo, deslocalizaciones y recortes de actividad. El caso más significativo es el de Majorel, donde la empresa va a despedir a más de 400 trabajadores en Zaragoza, mientras que el banco digital WiZink ha trasladado de Zaragoza a Portugal su servicio de atención al cliente.

En el caso de Abai, los representantes de los trabajadores aseguran que Zaragoza está sufriendo un proceso continuado de destrucción de empleo desde la adquisición de la compañía por parte del grupo Abai. La plantilla se ha reducido, según CGT, en alrededor de 200 puestos de trabajo durante los últimos años y persiste la incertidumbre ante la posibilidad de nuevos recortes.

Reducción de empleo

La huelga llega apenas tres semanas después de que el sindicato denunciara el despido de 15 trabajadores vinculados al servicio de Endesa. Aquella medida, ejecutada el pasado 8 de mayo, elevó a 34 el número de despidos contabilizados por CGT desde diciembre. La organización sindical considera que la empresa está desarrollando una estrategia de reducción progresiva de empleo mientras traslada actividad a otros países, especialmente Colombia.

Ahora, los representantes de los trabajadores aseguran que esos 15 despidos han supuesto la desaparición completa de un departamento en Zaragoza. La empresa justificó la medida alegando que se trataba de funciones de apoyo, aunque simultáneamente habría reforzado ese mismo servicio en otros centros, según fuentes sindicales.

Denuncias por deslocalización

Uno de los principales focos de conflicto es la supuesta transferencia de actividad fuera de España. CGT sostiene que la empresa está trasladando servicios a países con menores costes laborales, una práctica que, a su juicio, pone en riesgo el futuro del centro zaragozano.

“Zaragoza está sufriendo un proceso continuado de destrucción de empleo y deslocalización de servicios hacia otros países con condiciones laborales más precarias”, denuncia el sindicato.

La organización también critica la falta de formación para adaptarse a los cambios constantes en productos y servicios, así como el incremento de la presión sobre la plantilla. “Se nos exige excelencia mientras se reducen derechos, se destruye empleo y no se atienden nuestras reivindicaciones”, sostienen los representantes de los trabajadores.

Mediación previa en el SAMA

Antes de la jornada dehuelga, empresa y comité de empresa tienen prevista una reunión de mediación el próximo 2 de junio en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). El resultado de ese encuentro será trasladado posteriormente a la plantilla en una asamblea.

Además del paro de 24 horas, el comité ha anunciado una concentración de trabajadores en el entorno del World Trade Center de Zaragoza durante la mañana del 8 de junio, cuyos detalles concretos se comunicarán en los próximos días.