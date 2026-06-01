El parón de la limpieza que pone en jaque a la industria: BSH negocia un erte para 2.000 trabajadores

La huelga indefinida iniciada la semana pasada por las trabajadoras del sector de la limpieza, ante la ruptura de las negociaciones de la patronal en la negociación del convenio colectivo y por el aumento de los salarios, está tensionando a la industria y sus efectos se dejan notar ya en los grandes centros productivos de Aragón, a distintos niveles.

El amplio seguimiento de los paros indefinidos en los grandes centros de trabajo de la comunidad ha tenido una consecuencia directa: BSH (grupo propietario de la marca aragonesa Balay) está negociando la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (erte) que afectaría a los casi 2.000 trabajadores de sus plantas en Montañana y La Cartuja. En otros grandes centros de trabajo, como Inditex o Stellantis, en Figueruelas, la falta de limpieza ya empieza a notarse, pero los servicios mínimos impuestos en la convocatoria de huelga, de momento, contienen la situación.

Las plantas de BSH en La Cartuja y Montañana sufrieron una merma de producción del 20% y 50%, respectivamente

La semana pasada, los paros del sector de la limpieza provocaron un "20% de pérdidas" de la producción en la planta de BSH en Montañana, donde se fabrican placas de inducción y hornos, y de un "50%" en las instalaciones de La Cartuja, donde se producen lavadoras. Sin embargo, este lunes, las afecciones han sido "mínimas". Según fuentes del comité de empresa, ante la huelga de limpieza "la acumulación de embalajes, que es muy importante y voluminosa en este sector, hace que se estén acumulando los cartones en pasillos y distintas zonas de la planta, lo que acaba afectando a la producción".

Las trabajadoras del sector de la limpieza se manifestaron este lunes a las puertas de la sede de la CEOE, en Zaragoza. / UGT

En ambas sedes de la compañía, subrayan, "se están respetando las jornadas de huelga", es decir, que otros trabajadores no están asumiendo esas funciones ni se ha contratado a una empresa diferente para paliar sus efectos.

Negociaciones abiertas

Así las cosas, según fuentes sindicales, la empresa ha puesto sobre la mesa un erte "por causas productivas que afectaría al 100% de la plantilla", es decir, a casi 2.000 trabajadores, los 1.400 de Montañana y los más de 400 de La Cartuja.

Las negociaciones siguen abiertas. Este martes y el viernes hay previstas nuevas reuniones entre la dirección de la compañía y el comité de empresa para seguir abordando las condiciones de aplicación de un erte que podría suponer la paralización de la actividad, según explican, como consecuencia de esta huelga del sector de la limpieza, así como las medidas del plan de acompañamiento social que se debería incorporar si se aplica el erte. Todavía no han trascendido cuántos días se aplicaría el expediente y desde las organizaciones sindicales indican que es de esperar que este se suspendiera cuando se cierre un acuerdo en el sector de la limpieza. "Pero no se sabe cuándo van a llegar a un acuerdo", indican desde el comité de empresa de BSH.

El sector de la limpieza emplea a 10.000 personas en Aragón, principalmente mujeres con jornadas a tiempo parcial y con salarios bajos

De consumarse la aplicación del erte, esta sería la consecuencia más directa de la lucha del sector de la limpieza, que emplea a 10.000 personas en Aragón, principalmente mujeres con jornadas a tiempo parcial y con salarios bajos, en uno de los sectores más precarizados, que se están manifestando por una mejora salarial de entre el 3,5%-4% y por una actualización del convenio colectivo pendiente desde principios de año.

Un momento de la manifestación celebrada a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza por las trabajadoras de la limpieza. / Pablo Ibáñez

La importancia del trabajo de este sector también se está notando en otros centros productivos, como Stellantis o Inditex, aunque de menor manera y sin impacto, por ahora, en la producción. Fuentes sindicales en Stellantis reconocen que los servicios mínimos decretados por la empresa se están centrando en mantener en condiciones de limpieza y salubridad el espacio del centro médico de la compañía, y muestran "todo su apoyo a nuestras compañeras que están defendiendo unas reivindicaciones justas".

Desde Inditex, fuentes sindicales explican que no se han recibido por ahora quejas por falta de limpieza, pero son "conscientes" de que el impacto de la huelga indefinida irá a más con el paso de los días. "Apoyamos firmemente su huelga porque las condiciones salariales que tienen son muy limitadas", expresan.

Donde más visible se está haciendo la huelga, por ahora, es también en la Universidad de Zaragoza, con papeleras desbordadas y algunos baños clausurados a las puertas de la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que tiene lugar este martes y miércoles.

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A pesar del impacto que ya está teniendo la huelga indefinida en el sector de la limpieza, las patronales, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) y la Asociación Aragonesa de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales (ASOAL) no han vuelto a contactar con las organizaciones sindicales convocantes de la huelga (UGT, CCOO y OSTA) y mantienen rotas las negociaciones.