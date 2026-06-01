Del Pirineo al Bajo Aragón, pasando por Zaragoza: más de 1.500 fieles arroparán al papa León XIV en su histórica visita a España

Aragón estará muy presente en la histórica visita que el papa León XIV realizará a España del 6 al 12 de junio. Al menos 1.500 aragoneses, la mayoría jóvenes, viajarán hasta Madrid el próximo fin de semana para participar en los actos centrales del viaje pontificio. De ellos, alrededor de 1.200 partirán desde Zaragoza. Se trata de una ocasión histórica y la comunidad aragonesa no faltará a cita, demostrando de nuevo que la fe es importante. La ilusión se ha desbordado entre zaragozanos, oscenses y turolenses.

La visita tiene un carácter excepcional. Han pasado 15 años desde la última vez que un papa pisó suelo español, cuando Benedicto XVI tomó el relevo de Juan Pablo II, quien fue el primer pontífice en abandonar Roma. Ambos viajaron en dos ocasiones a España. Ahora será León XIV quien recorrerá varias ciudades, con paradas en Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

La movilización desde Aragón será notable. Se han organizado cerca de una treintena de autobuses y la mayoría de los desplazados serán jóvenes vinculados a la pastoral juvenil, colegios y congregaciones religiosas.

Entre los grupos más numerosos destacan los 450 jóvenes que participarán en el viaje diocesano organizado desde Zaragoza, así como las 350 personas inscritas en el viaje de familias y adultos. También acudirán 200 jóvenes vinculados a Montearagón, 120 procedentes de la diócesis de Barbastro-Monzón, medio centenar de las Escolapias, otros 50 de Grupo Asís, Franciscanas y La Salle, además de grupos de Agustinos, Jumara, Tarazona, Huesca y Jaca. A ellos se sumarán numerosos desplazamientos particulares, especialmente desde Teruel.

La mayoría de los jóvenes viajarán durante el fin de semana para participar tanto en la vigilia como en la misa multitudinaria del domingo. Los grupos de adultos, por su parte, acudirán principalmente a la celebración eucarística prevista para la mañana del domingo.

El momento más esperado llegará el 7 de junio. León XIV presidirá una misa en la plaza de Cibeles a las 9.30 horas y posteriormente participará en la procesión del Corpus Christi. La organización trabaja con la previsión de reunir a cerca de un millón de personas en el centro de Madrid. Aragón estará muy bien representado.

David López Fombuena, director de la Oficina de Comunicación de la Iglesia en Aragón, destaca la dimensión extraordinaria de este acontecimiento. “No es lo normal. Hasta Juan Pablo II, los papas no se desplazaban fuera de Roma. Desde 1982 hemos tenido la suerte de recibir varias visitas pontificias en España y siempre son acontecimientos históricos porque movilizan a muchísimas personas y las comunidades agradecen tener la presencia del Papa en su país”, explica.

Más allá del encuentro con el pontífice, López Fombuena subraya el valor que estas peregrinaciones tienen para los participantes. “La principal experiencia es la de comunión, sentirse parte de una comunidad que va mucho más allá de la parroquia o de la diócesis. Es experimentar la dimensión universal de la Iglesia y sentirse parte de un mismo pueblo de Dios”, señala.

El responsable de comunicación pone también el foco en los jóvenes que llegarán desde pueblos y pequeñas localidades aragonesas. “Muchos viven la fe de una manera más aislada. Poder compartir esos días con miles de personas de su misma edad, que sienten y viven lo mismo, es una experiencia muy importante para ellos”, afirma.