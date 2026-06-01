Dos profesoras de filosofía de Zaragoza se suman a un manifiesto por una PAU única en España

La Red Española de Filosofía (REF) ha emitido este lunes un comunicado en el que reclama una PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) única en toda España, en un manifiesto que incluye otras reivindicaciones con el objeto de mejorar la prueba que comienza mañana para miles de estudiantes en todo el país. Dos profesoras zaragozanos, Clara Paniego y María Jesús Picot, se suman a esta reivindicación a escasas horas del inicio de las pruebas.

Los profesores reclaman "mayor homogeneidad entre comunidades autónomas" para que "la estructura y contenidos de dichas pruebas se ajusten, con carácter básico y en la medida de lo posible, al currículum ministerial de mínimos obligatorios".

En otro de los apartados hacen referencia a "una participación paritaria" entre los diferentes órganos de coordinación y administraciones educativas, facilitando "la inclusión sistemática y paritaria de representantes del profesorado de Educación Secundaria en los citados órganos de coordinación, de manera que se asegure la aplicabilidad y adecuación de los diseños de examen a las realidades que concurren en las aulas, realidades que nadie mejor que el profesorado de Educación Secundaria está capacitado para conocer y considerar".

También piden que no haya "cambios sobrevenidos en el diseño de la prueba", con la intención de que "se imposibilite la introducción de cambios en las pruebas una vez iniciado el curso, o que dichos cambios, de producirse, se acuerden y comuniquen con el tiempo suficiente: no más allá del mes de febrero del curso anterior a aquel en que se aplique el cambio, si este no afecta a la estructura del examen, o un periodo mínimo de dos cursos académicos anteriores a aquel en que se aplique el cambio, si se trata de una transformación estructural de la prueba".

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En otros dos apartados reclaman estar bien informados en todo momento y que se mantenga la proporcionalidad en las pruebas. "Del mismo modo, los citados profesores y profesoras demandamos a las distintas administraciones educativas y a los órganos de coordinación de cada comunidad que la composición y el trabajo de los órganos de coordinación relativo al diseño y evaluación (criterios, rúbricas, etc.) de la prueba sea público, explícito y transparente", dicen los docentes, que sobre las proporciones solicitan que "se ajuste el número de horas de docencia real para preparar en cada comunidad autónoma, evitando exámenes desproporcionadamente largos y complejos y una sobrecarga estéril de contenidos".