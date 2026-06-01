Estas son las cinco medidas urgentes que los sindicatos sanitarios de Aragón reclaman para evitar que se repitan más agresiones

Los sindicatos sanitarios de Aragón (CESM Aragón y Fasamet, de personal médico, y Satse, de enfermería, agrupados como Cemsatse) se han concentrado a las puertas del centro de salud de Gallur, para apoyar a los profesionales que sufrieron una grave agresión el pasado fin de semana y demandar al Gobierno de Aragón acciones urgentes para proteger al personal sanitario. Cemsatse ha subrayado que se llevan reivindicando estas medidas desde el año 2019 «y no se pueden demorar más», ya que los casos de agresiones sanitarias siguen subiendo año tras año en la comunidad y el año pasado se registraron 887 casos, 2,4 al día.

En uno de los sucesos más graves, el pasado sábado, un paciente atacó a la médica de Atención Continuada y el enfermero que lo atendían, y, según ha relatado la víctima en redes , «yo temí por nuestra vida, porque estaba enloquecido. Al final, vino la Guardia Civil, habló con el tipo, y lo dejó marchar tranquilamente, a pesar de que nosotros tenemos lesiones, dolores, moratones…”. Por otra parte, pocas horas después, otro usuario insultó y causó daños materiales en el centro de salud de María de Huerva. Tras estos sucesos, Cemsatse reclamó una reunión urgente del Comité de Seguridad y Salud en la que exigió cumplir con el deber de proteger al personal de forma efectiva.

Cemsatse reclama en una concentración en el Centro de Salud de Gallur 5 medidas urgentes para evitar que se repitan agresiones como la del pasado sábado / Servicio especial

A las puertas del centro de salud de Gallur, una concentración ha vuelto a reclamar al Gobierno de Aragón que actúe y ponga en marcha distintas medidas de seguridad: instalar videoporteros en todos los centros de salud, dotarlos con un vigilante de seguridad las 24 horas, reforzar las plantillas para que ningún profesional tenga que quedarse solo, «pulsera de geolocalización» para los profesionales fuera del centro y multas de hasta 30.000 euros para los agresores.