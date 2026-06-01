Estos son los tres jóvenes aragoneses que se suman a la nueva Ejecutiva Federal de las Juventudes Socialistas

Tres jóvenes aragoneses forman parte del nuevo organigrama de las Juventudes Socialistas en la Ejecutiva Federal elegida este pasado fin de semana. Desde el PSOE aragonés han destacado la representación obtenida por los jóvenes socialistas aragoneses que, tras el 27 Congreso Federal, refuerzan su presencia en los órganos de la Ejecutiva Federal de Juventudes Socialistas con tres aragoneses, uno de cada provincia.

Se trata de Celia Piñero, de Zaragoza y perteneciente a la agrupación de El Rabal; Ainara Pascual, de Huesca; y Darío Andreu, de Teruel, entran a formar parte de los principales órganos de Juventudes Socialistas tras la celebración este fin de semana de su 27 Congreso en Madrid, que fue clausurado por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Celia Piñero es desde este fin de semana la responsable del área de Nueva Militancia; Ainara Pascual se pone al frente de la Secretaría de Reto Demográfico y Lucha contra la Despoblación; y el turolense Darío Andreu forma parte del Consejo Político de Juventudes Socialistas. Los tres integraron la delegación de jóvenes socialistas aragoneses que, encabezada por su secretario general, Daniel Sanagustín, asistió al Congreso.

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Los socialistas aragoneses destacan la participación y aportación de Juventudes Socialistas de Aragón, que ha trabajado para defender la presencia aragonesa en los órganos estatales, y animan a sus representantes a seguir trabajando en esta línea. Además, les brindan su colaboración en todas aquellas cuestiones que puedan ser de interés para el desarrollo de políticas progresistas en Aragón y para "frenar las consecuencias que los gobiernos de PP y Vox tienen en la ciudadanía".