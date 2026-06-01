De Zaragoza a Oklahoma: la compañía aragonesa de contenedores que desembarca en Estados Unidos

Eurocontainer da un nuevo paso en su estrategia de internacionalización. La compañía aragonesa, especializada en el diseño y fabricación de soluciones containerizadas a medida, ha abierto una filial en Estados Unidos, un movimiento con el que busca acercar su capacidad productiva al cliente final y ganar presencia en uno de los mercados con mayor potencial. La empresa ha constituido Eurocontainer America, con sede en el estado de Oklahoma, desde donde prevé impulsar su actividad en el país y ampliar progresivamente su alcance al conjunto del mercado americano, empezando por proyectos vinculados al sector energético.

La nueva sociedad inició sus operaciones a comienzos de 2026 y nace con el objetivo de fabricar localmente soluciones contenerizadas adaptadas a las necesidades del cliente estadounidense, según ha informado la empresa. La compañía busca así ganar proximidad comercial e industrial en un mercado estratégico, manteniendo los estándares de calidad, innovación y fiabilidad que han marcado su actividad en Europa.

Para el sector de la energía

El primer proyecto de Eurocontainer America se ha materializado con la producción de contenedores destinados al sector de la energía. Este arranque supone un hito en la implantación de la empresa en Estados Unidos y refuerza su posicionamiento en actividades vinculadas a las energías renovables, un área que la compañía considera clave para su crecimiento futuro.

Con esta operación, Eurocontainer pretende ampliar progresivamente su presencia en otros sectores industriales en los que sus soluciones puedan aportar eficiencia operativa, rapidez de implementación y capacidad de adaptación técnica. La empresa aspira a replicar en el mercado estadounidense el modelo desarrollado en Europa, basado en productos a medida para aplicaciones industriales, logísticas y energéticas.

Una empresa en expansión

La apertura de la filial americana se produce en un momento de crecimiento para el grupo. Eurocontainer cuenta con una trayectoria de más de 50 años en el diseño y fabricación de contenedores, cajas móviles, cisternas y otros equipos industriales. Sus orígenes se remontan a Carrocerías Vicente Salomón (Carvisa), que comenzó su actividad en los años sesenta en el sector de la carrocería y que en los años noventa dio el salto al mundo del contenedor como fabricante.

El grupo está integrado por varias compañías especializadas, entre ellas Carvisa, Multitank, Portuense de Contenedores y Granallado y Pintado Remolinos. Desde Aragón, la empresa ha consolidado una actividad orientada a sectores como transporte, energía, defensa, industria, petróleo y gas, con un enfoque centrado en la personalización de cada proyecto.

En paralelo a su desembarco en Estados Unidos, Eurocontainer mantiene sus planes de crecimiento industrial en España. El Gobierno de Aragón declaró en 2025 de interés autonómico su proyecto para centralizar operaciones en Remolinos, con una inversión prevista de 15,8 millones de euros. La iniciativa contempla integrar fases productivas actualmente repartidas entre Zaragoza, Figueruelas y Remolinos.

La creación de Eurocontainer America refuerza la dimensión internacional de la compañía y su voluntad de acercar la producción a los mercados en los que opera. Para Eurocontainer, esta nueva etapa supone una oportunidad para ganar competitividad, diversificar sectores y consolidar su papel como proveedor de soluciones containerizadas en un entorno industrial cada vez más exigente.